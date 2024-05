KDE Plasma 6.0.5: rilasciata nuova versione con correzioni di bug

KDE Project ha rilasciato KDE Plasma 6.0.5 come quinto e ultimo aggiornamento di manutenzione dell'ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6. Questa versione introduce diversi bugfix e aggiunge vari miglioramenti delle prestazioni. L'aggiornamento migliora le prestazioni di scrolling delle long scrolling view nel gestore pacchetti Plasma Discover e la modalità HDR quando si utilizza Night Color. Sono state poi introdotte migliorie per il supporto per schermi che utilizzano il ridimensionamento frazionario, e il campo di ricerca/filtro nel widget Stampanti di Plasma. KDE Plasma 6.0.5 migliora anche la funzionalità del calendario islamico di Plasma Digital Clock per rispettare il sistema di numerazione locale specifico. Anche l'OSD del selettore schermo di Plasma è stato migliorato per funzionare come previsto su X11. Inoltre, gli utenti X11 ottengono screenshot multi-monitor funzionanti con l'utility Spectacle, una modifica che arriverà anche con Spectacle 24.05, della suite KDE Gear 24.05.

KDE Plasma 6.0.5: le altre novità dell’aggiornamento

Su Wayland, KDE Plasma 6.0.5 migliora la finestra KWin e il gestore composito per non bloccarsi più quando non è possibile aprire un socket su XWayland. Sono stati inoltre risolti due problemi che potevano causare l'arresto anomalo del desktop Plasma quando non trovava tutti gli schermi collegati all'avvio del sistema. Anche il gestore pacchetti Plasma Discover è stato migliorato per non affermare più in modo fuorviante ed errato che le app senza licenze sono proprietarie. Inoltre, non mostra più fastidiosi messaggi di errore durante la visualizzazione del contenuto dallo store .kde.org. KDE Plasma 6.0.5 migliora l'app Plasma System Monitor per correggere un arresto anomalo che si verificava quando si passava alla pagina Applicazioni. Inoltre, sono stati risolti diversi problemi relativi al focus della tastiera e alla selezione con i risultati di ricerca nel widget Dashboard dell'applicazione di Plasma.

In questa versione, sono stati risolti molti altri bug. Tra questi vi è un arresto anomalo del sistema di autenticazione che impediva alle app di richiedere l'autenticazione, un arresto anomalo di Plasma che si verificava durante la modifica dell'insieme di app preferite nel programma di avvio delle applicazioni Kickoff, nel menu delle applicazioni Kicker o in un altro menu di avvio che utilizza lo stesso backend e non solo. Infine, KDE migliora l'affidabilità della finestra di KWin e del gestore composito quando si spengono gli schermi in risposta a problemi dell'hardware e dei driver. Per conoscere tutte le novità introdotte in questa versione, è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale di KDE.