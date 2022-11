KDE Plasma 5.27: ecco le novità in arrivo

Il team di coder del progetto KDE, noto ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt, è all'opera sulla prossima stable release del desktop environment, ovvero KDE Plasma 5.27, che dovrebbe anche essere l'ultima edizione di tale ramo di sviluppo prima del tanto atteso passaggio a KDE Plasma 6.0. Proprio in questi giorni il developer Nate Graham ha pubblicato un articolo, sul suo blog personale, dove vengono mostrate una serie di novità davvero interessanti riguardanti il ramo di sviluppo di KDE Plasma 5.27. In particolare sono state implementate diverse innovazioni nella GUI (Graphical User Interface) dei vari software integrati, oltretutto i programmatori hanno anche inserito delle patch per migliorare la stabilità delle sessioni con Wayland, ovvero il display server di riferimento del panorama delle distribuzioni Linux.

Su KDE Plasma 5.27 si possono reperire alcuni upgrade per KDE Dragon Player, un riproduttore multimediale open source. Nel dettaglio sono state aggiunte varie migliorie per la UI (User Interface) durante il playback, grazie all'uso dei nuovi KHamburgerMenu. Inoltre ora il programma è dotato di una nuova welcome screen ed è stato migliorato il supporto a Wayland.

Sempre in KDE Plasma 5.27 dovremmo trovare una nuova build di KDE Filelight, ovvero quell'applicazione progettata appositamente per visualizzare le condizioni e l'utilizzo dei dischi presenti nel computer. Tale applicativo mostra le diverse directory tramite un grafico ad anelli concentrici, che consentono di visualizzare velocemente lo status del disco fisso. Grazie all'upgrade questo programma beneficia di una rinnovata modalità list view che fornisce una visuale dei vari file size più ricca e dettagliata.

Nel ramo di sviluppo di KDE Plasma 5.27 sono inoltre arrivate le patch che vanno a risolvere alcuni fastidiosi bug che si verificano su alcune configurazioni hardware con il display server Wayland. Ad esempio ora Kwin, ovvero il compositing window manager del progetto, non va più in crash quando viene disconnesso un monitor esterno e si utilizza il touchscreen.