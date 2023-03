KDE Plasma 5.27.2: miglioramenti per il supporto a Wayland

I coder del progetto KDE hanno reso pubblica la nuova point release di KDE Plasma 5.27, ovvero il noto ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. Tale edizione introduce diverse patch e bugfix che vanno a correggere e sistemare alcune problematiche emerse durante le scorse settimane. In KDE Plasma 5.27.2 troviamo quindi diverse migliorie "sotto al cofano", i developer hanno quindi provveduto ad irrobustire la stabilità di tale release LTS (Long Term Support) eliminando diverse sbavature nel codice. In questa versione è stato migliorato il supporto a Wayland, il diplay server di riferimento nel panorama della distribuzioni Linux.

Nel dettaglio in KDE Plasma 5.27.2 è stata resa più stabile la Plasma Wayland session tramite l'inclusione di alcuni bugfix che vanno ad eliminare la presenza di diversi artefatti grafici che comparivano intorno ai pannelli di sistema quando veniva impostato un fractional scale factor. Inoltre è stato implementato il supporto per rendering corretto del cursore del mouse con le applicazioni che sfruttano il layer di compatibilità Xwalyand, ovvero quel componente che consente l'esecuzione dei software scritti per Xorg anche su Wayland, sempre quando veniva impostato un nuovo fractional scale factor.

Altra problematica risolta nella Plasma Wayland session riguarda la gestione del cursore del mouse quando lo si spostava al di fuori del bordo del display per abilitare alcuni elementi della UI (User Interface). Nella build precedente tale comportamento poteva comportare l'avvio di una serie di flickering molto fastidiosi che ora sono stati completamente eliminati.

Sempre in KDE Plasma 5.27.2 i coder hanno sistemato i crash di Kwin, il compositor window manager del progetto, quando veniva eseguito un file multimediale all'interno di VLC, noto media player open source. KDE Plasma 5.27.2 dovrebbe essere presto disponibile nei repository delle principali distribuzioni che adottano il modello di sviluppo definito come "rolling release". Per quanto concerne invece sistemi come Ubuntu è possibile sfruttare dei comodi PPA extra, come riportato in una delle nostre guide, per ottenere l'upgrade.