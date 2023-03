Lo scorso ottobre 2022 il team di developer Canonical ha rilasciato la più recente release di Ubuntu, nome in codice "Kinetic Kudu" assieme a tutte le diverse flavor dedicate ai vari ambienti grafici open source. Ad esempio una delle più gettonate dalla community è Kubuntu 22.10. Tale edizione per quanto completa e robusta non offre però la più recente versione del desktop environment KDE. Infatti il ciclo di sviluppo di Ubuntu prevede dei major update dei pacchetti presenti nei repository a cadenza semestrale. Tecnicamente quindi gli utenti di Kubuntu dovrebbero attendere il prossimo aprile per ottenere la release di KDE più recente. Fortuitamente però è possibile accedere all'edizione più nuova di tale ambiente grafico sfruttando il sistema dei PPA di terze parti.

In questa breve guida vi illustreremo dunque come installare KDE Plasma 5.27 su Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu". Si tratta di un corposo aggiornamento rispetto al classico KDE Plasma 5.25 offerto di base dai repository di Canonical. KDE Plasma 5.27 inoltre è anche una versione LTS (Long Term Support) dunque particolarmente stabile ed indicata per ogni genere di workflow.

Come accennato poco prima nell'articolo in tale tutorial ci affideremo al PPA (Personal Package Archive) extra chiamato Kubuntu Backports e gestito dal developer Rik Mills, noto nella community open source per essere un contributor del progetto KDE e di Kubuntu.

L'obbiettivo di tale PPA è appunto permette agli utenti di Kubuntu di ottenere sempre l'ultima edizione di questo ambiente desktop. Nel dettaglio sui Kubuntu Backports è attualmente possibile reperire KDE Plasma 5.27.1 assieme a KDE Gear 22.08.3 e KDE Frameworks 5.102.

Procediamo dunque con l'installazione di KDE Plasma 5.27 su Kubuntu 22.10:

sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade

sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports

sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade

Se invece non state usando Kubuntu e non avete dunque precedentemente installato un'altra versione di KDE potete dare tale comando nella shell:

sudo apt install kde-full

Essendo un aggiornamento molto sostanzioso è plausibile che per il download e l'installazione debbano passare diversi minuti, dunque una volta lanciato il comando mettevi comodi ed attendente pazientemente che APT (Advanced Packaging Tool) abbia terminato l'operazione. Quando il procedimento è terminato eseguite un riavvio e dopo il reboot sarete finalmente dentro KDE Plasma 5.27.