KDE Plasma 5.26.5: migliorato il supporto a Wayland

Il team di sviluppatori di KDE, noto ambiente desktop open source basato sulle librerie Qt, ha annunciato, per mezzo di un post pubblicato sulla mailing list ufficiale del progetto, alla propria community di utenti ed appassionati il rilascio di una nuova maintenance release di KDE Plasma 5.26. Si tratta per la precisione della quinta build dedicata a questo ramo di sviluppo dell'ambiente grafico che, secondo quanto dichiarato dai coder in precedenza, dovrebbe anche essere l'ultima della sua serie. I developer infatti sono già all'opera su KDE Plasma 6.0, la cui release è prevista nei prossimi mesi. KDE Plasma 5.26.5 arriva dopo più di un mese di lavori dalla precedente versione, la 5.26.4, ed è stata dotata di una nutrita serie di patch di sicurezza, oltre che di svariati bugfix, che vanno sostanzialmente ad irrobustire la stabilità generale del codice sorgente del progetto, offrendo contestualmente anche una migliore UX (User Experience).

KDE Plasma 5.26.5 beneficia di una serie di miglioramenti per quanto riguarda il supporto a Wayland, ovvero il display server di riferimento per la maggior parte delle distribuzioni Linux. In particolare sono stati sistemati diversi bug che affliggevano le Plasma Wayland session e generavano una serie di crash del compositing window manager KWin, andando quindi ad interrompere il normale workflow dell'utente. Questi difetti si verificano spesso su device animati da SoC (System on a Chip) ARM e quando si connetteva un notebook ad una docking station o più in generale ad un monitor esterno.

Su KDE Plasma 5.26.5 è stata finalmente reintrodotta la possibilità di eseguire la selezione del testo dalle applicazioni scritte in GTK che hanno disabilitato l'opzione per incollare gli elementi con il tasto centrale del mouse. Sempre in tale build KDE non andrà più a visualizzare le critical notification all'interno delle sezioni: Overview, Present Windows e nei Desktop Grid effect.

KDE Plasma 5.26.5 sarà presto disponibile come normale update all'interno dei repostiory software delle principali distribuzioni Linux.