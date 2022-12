KDE Plasma 5.26.4: migliorate le notifiche e risolte le problematiche di Plasma NetworkManager

Il team di coder del progetto KDE, famoso desktop environment open source basato sulle librerie Qt, ha comunicato, tramite un messaggio sulla mailing list ufficiale, alla propria community di utenti ed appassionati il rilascio di una nuova maintenance release di KDE Plasma 5.26. Questa quarta build dedicata a tale ramo di sviluppo dell'ambiente grafico dovrebbe essere l'ultima della sua serie prima dell'arrivo di KDE Plasma 6.0, il cui arrivo è previsto nel 2023. KDE Plasma 5.26.4 arriva dopo quasi due settimane di lavori dalla precedente versione, la 5.26.3, ed è dotata di una vasta pletora di patch di sicurezza, oltre che di numerosi bugfix, che vanno concretamente ad irrobustire e a consolidare la stabilità generale del codice sorgente offrendo quindi ancha una user experience migliorata.

In KDE Plasma 5.26.4 sono stati risolti i problemi con le notifiche che si presentavano tagliate male o senza gli angoli impostati in modo corretto. Oltretutto è ora garantito il supporto per le notifiche sulle configurazioni multimonitor o con monitor verticali, adesso infatti le notifiche non soffrono più delle problematiche di overlapping dei pixel con tali setting hardware. In tale build è stato anche migliorato il supporto allo sblocco con l'impronta digitale, che finalmente funziona out-of-the-box e consente di entrare direttamente nella sessione desktop, uscendo della lockscreen, senza dover premere fisicamente un pulsante dopo aver eseguito lo sblocco.

Sempre in KDE Plasma 5.26.4 le varie progress bar di Plasma Discover, il graphical package manager del progetto, sono state rese decisamente più visibili, inoltre sono state risolte le problematiche di visualizzazione delle icone presenti nelle sidebar del Kickoff application menu e del Plasma Media Player widget durante il cambio delle tracce audio.

In tale release i developer hanno sistemato lo startup sound, che ora è tornato a funzionare correttamente, oltre alla gestione del MAC address nelle connessioni cablate con Plasma NetworkManager (plasma-nm), adesso infatti tale valore può essere impostato senza problemi.