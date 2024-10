KDE Gear 24.08.2: update minore introduce nuovi miglioramenti

Il KDE Project ha rilasciato oggi KDE Gear 24.08.2 come secondo aggiornamento di manutenzione all'ultima serie KDE Gear 24.08. Si tratta di una suite di oltre 180 app, plugin e librerie individuali per l'ecosistema KDE. Arrivata un mese dopo KDE Gear 24.08.1, questa versione migliora il gestore file Dolphin, tra cui l'ignorare le barre finali quando si confrontano gli URL dei luoghi e correggere la visualizzazione degli ampersand nei nomi di file nelle azioni. Nel terminale Konsole è stato risolto un crash che si verificava quando si inviava il codice OSC 4 (colore RGB) al di fuori dell'intervallo 256. Nell'editor di testo Kate è stata invece corretta la funzione di ripristino delle schede/visualizzazioni di documenti senza titolo durante il ripristino della sessione.

KDE Gear 24.08.2: alcuni dettagli dell’aggiornamento

L'app ISO Image Writer di KDE ha ricevuto il supporto per i file .raw. La libreria Itinerary per KItinerary ha poi ricevuto il supporto per la gestione di un'ulteriore variante di tagging hotel OSM. L'app KAlarm ha ricevuto la descrizione della release e una migliore gestione dei file audio tramite libVLC su alcuni sistemi e l'app KCalc ha ricevuto il supporto per i numeri esadecimali che iniziano con una lettera (a-f). Anche l'editor video Kdenlive ha ricevuto una serie di correzioni per migliorare le funzionalità esistenti.

L'app assistente di viaggio KItinerary ha ricevuto supporto per la gestione dei numeri di treno mancanti nei codici a barre Trenitalia SSB. Ha poi introdotto il supporto per la gestione delle varianti in lingua tedesca delle conferme di prenotazione degli NH Hotels, supporto per i numeri di iscrizione nei biglietti Eurostar (Thalys) in lingua tedesca, supporto per l'estrazione dei dati di prenotazione dei posti dai codici QR SBB e uno script di estrazione per i biglietti Koleo. Anche app come Spectacle, NeoChat, Tokodon, Marble, KTorrent, KWalletManager, KMail, Konversation, KDevelop, KClock, Kalzium, Elisa, Kajongg e Filelight hanno ricevuto varie correzioni. quindi dai un'occhiata al changelog completo per maggiori dettagli sulle modifiche incluse nell'aggiornamento KDE Gear 24.08.2.

KDE Gear 24.08.2 dovrebbe presto arrivare nei repository software stabili delle distribuzioni GNU/Linux più celebri. Agli utenti è consigliato aggiornare la propria installazione il prima possibile per approfittare delle migliorie delle app KDE. La prossima release pianificata è KDE Gear 24.08.3, in uscita il 7 novembre 2024, che sarà anche l'ultimo aggiornamento della serie KDE Gear 24.08.