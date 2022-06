KDE Frameworks 5.95: novità al supporto delle sessioni con Wayland

Il team di coder KDE ha reso disponibile una nuova versione stabile del KDE Frameworks, cioè quel gruppo di librerie software ed API (Application Programming Interface) che animano questo desktop environment open source. KDE Frameworks 5.95 include un vasto bacino di aggiornamenti e bugfix per più di 180 librerie Qt. Grazie a tale upgrade sono state implementate anche una serie di funzionalità interessanti, come ad esempio il supporto all'image preview di diverse tipologie di file d'immagine RAW in Dolphin, ovvero il file manager sviluppato dai developer di KDE Plasma. Inoltre sono state risolti numerosi memory leak nelle sessioni con Wayland, il display server di riferimento delle distribuzioni Linux.

In KDE Frameworks 5.95 i programmatori del progetto hanno migliorato la visualizzazione delle progress bar e dei diversi slider all'interno delle QtQuick-based application, che adesso risultano essere notevolmente più fluide ed integrante con il reso dell'ambiente grafico.

Tale release implementa anche delle migliorie per lo scrolling sul Plasma Widget del calendario, inoltre è stato aggiunto il supporto agli accent color nei tickmark ed per i numeri all'interno dell'Analog Clock widget. Oltre a questo si è lavorato sui vari campi di testo dedicati alle password ed adesso gli utenti potranno annullare le operazioni di cancellazione del testo presente al loro interno, cosi da velocizzare le operazioni di login all'interno di un servizio o di un disco presente nella rete locale.

Sempre per quanto riguarda le sessioni con il display Wayland ora è stata implementata la possibilità per le varie single-instance running application di mostrare in primo piano la propria finestra quando l'utente tenta di aprire la medesime applicazione. In modo tale da rendere più gradevole la user experience e migliorare il workflow.

Altra novità di rilievo riguarda il Kirigami framework, dopo le operazioni di porting della scorsa release ora sono state risolte anche diverse imperfezioni del codice che causavano freeze, lag e crash delle diverse Kirigami application.