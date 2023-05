KDE Frameworks 5.106: arrivati diversi bugfix e patch

I coder del progetto KDE hanno reso pubblica la nuova stable release di KDE Frameworks. Ovvero l'insieme di librerie, tool, utility e programmi dell'ambiente grafico che vengono sfruttati come "base" per il corretto funzionamento del noto desktop environment open source KDE Plasma. Quest'ultima build arriva dopo più di un mese dalla precedente point release, cioè KDE Frameworks 5.105, e risulta essere dunque in perfetto allineamento con la schedule ufficiale prestabilita dal team di developer KDE. In questo periodo buona parte della forza lavoro di KDE è all'opera su KDE Frameworks 6. La prossima major release del progetto infatti è attesa nel prossimo futuro. KDE Frameworks 5.106 dovrebbe essere infatti una delle ultime build dedicate a tale ramo, ecco perché non troveremo al suo interno novità di enorme rilievo ma più che altro bugfix e patch inerenti ai vari software integrati.

KDE Frameworks 5.106 include quindi degli upgrade che irrobustiscono la stabilità generale del codice sorgente degli applicativi. Ad esempio il tema ed il set di icone di sistema, chiamate Breeze, è stato migliorato in modo da rendere il tutto maggiormente uniforme quando si opera con programmi tipo: il file manager Dolphin, il Partition Manager e la Plasma Browser Integration, ovvero il sistema di common browser che si integra con la Plasma Shell. Fanno parte di quest'ultimo elemento moduli software come ad esempio: i Media Controll e la funzione di condivisione link di KDE Connect.

Plasma Browser Integration ora non soffre più di alcuni fastidiosi crash che si verificavano quando venivano eseguiti alcuni specifici video da Youtube o utilizzate alcune tipologie di proxy, senza contare che sono adesso sono spariti i fastidiosi glich della GUI (Graphical User Interface) che si presentavano con le lingue RTL (Right-to-Left).

KDE Frameworks 5.106 dovrebbe essere presto disponibile nei repository delle distribuzioni che adottano il modello di sviluppo definitivo come rolling release. Per tutti gli altri sistemi Linux si dovrà attendere le tempistiche dei diversi team di sviluppatori.