KDE Frameworks 5.105: migliorato il supporto alle app Flatpak

I developer del progetto KDE hanno pubblicato la nuova stable release di KDE Frameworks 5.105. Ovvero l'insieme di librerie, tool, utility e programmi "core" dell'ambiente grafico che sono utilizzati appunto come base per il corretto funzionamento di KDE Plasma, cioè il desktop environment vero e proprio. Questa build arriva dopo quasi un mese dalla precedente point release, ovvero KDE Frameworks 5.104, e risulta essere quindi pienamente in linea con la tabella di marcia prestabilita dal team di sviluppatori KDE.

Ufficialmente gran parte del team di coder è all'opera su KDE Frameworks 6, ovvero la prossima major release di tale componente di KDE, quindi questa dovrebbe essere una delle ultime build dedicate a tale ramo. In tale edizione sono stati inclusi diversi bugfix e patch che permettono di irrobustire la stabilità generale degli elementi integrati in KDE Frameworks.

KDE Frameworks 5.105 integra un miglior supporto agli applicativi in formato Flatpak, che è ormai praticamente uno standard nel panorama delle distribuzioni Linux, in special modo quello provenienti dai repository di Flathub, noto store da dove reperire appunto i software Flatpak. Grazie al nuovo aggiornamento questi programmi si adattano meglio al tema di sistema, Breeze, oltretutto sempre in tale upgrade è reperibile il nuovo set di icone dedicato alla funzione di Night Color, ovvero il sistema di color-grading che viene approntato in modo automatico, se l'opzione è abilitata dall'utente, per evitare l'affaticamento degli occhi durante le ore notturne .

Su KDE Frameworks 5.105 è stato migliorato anche Baloo, il file indexing service di KDE, che ora non organizza più i file all'interno delle Python virtualenv folder, inoltre è stato impostato ignorare tutti i file con caratteri non stampabili nel database, questi elementi infatti erano la sorgente di numerosi crash per diversi programmi.

In tale build sono presenti diverse patch per le Kirigami-based application, che ora risultano maggiormente integrante con il resto dell'ambiente grafico.