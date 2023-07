Kaspersky VPN Secure Connection: naviga in modo anonimo e protetto su internet, anche fuori casa

L'estate è uno dei periodi dell'anno in cui si abbassano maggiormente le difese sul fronte della sicurezza informatica. Molte persone lo fanno in maniera inconsapevole, dato che ignorano i rischi della connessione a una rete Wi-Fi pubblica.

Inoltre, sempre in estate aumenta la frustrazione di non riuscire a vedere un contenuto multimediale per cui si sta pagando regolarmente un abbonamento. Ciò a causa dei cosiddetti blocchi geografici, che colpiscono in maniera indiscriminata chiunque si trovi al di fuori degli spazi europei.

Per fortuna però esiste una soluzione. Si chiama VPN, acronimo di virtual private network, ossia rete virtuale privata. In estrema sintesi, una VPN consente di navigare sul web in maniera sicura e anonima, dando la possibilità di accedere a tutti i contenuti desiderati senza restrizioni.

Tra i migliori servizi oggi disponibili sul mercato si annovera Kaspersky VPN Secure Connection. È la VPN di Kaspersky, azienda leader nel settore dell'informatica a livello mondiale.

Kaspersky VPN Secure Connection non è disponibile solo come acquisto individuale, ma è anche parte integrante di Premium di Kaspersky disponibile con uno sconto fino al 50% per gli utenti di HTML.it fino a tutto gennaio 2024, il software più completo offerto da Kaspersky per la sicurezza informatica personale. Questo piano Premium incorpora non solo la VPN Secure Connection, ma anche una serie di altri strumenti essenziali, incluso un superbo gestore di password Kaspersky, il tutto incluso nel costo annuale.

I vantaggi di Kaspersky VPN Secure Connection

Il servizio Kaspersky VPN Secure Connection si distingue rispetto alla concorrenza per l'eccezionale velocità di connessione. Così veloce da essersi aggiudicato il riconoscimento di "vincitore indiscusso", al termine del test su velocità e prestazioni delle VPN eseguito da AV-TEST GmbH nell'ultimo anno.

Una VPN veloce è indispensabile per usufruire di un servizio realmente efficace e sicuro. A beneficiarne sono soprattutto i gamer e chi guarda gli eventi in live streaming sul proprio dispositivo mobile o computer.

Ma la VPN di Kaspersky non è solo veloce. Oltre ai dati impressionanti fatti registrare riguardo la velocità di connessione, il servizio presenta numerose funzioni di privacy all'avanguardia.

Quando ad esempio ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica, come quella degli aeroporti per intenderci, aiuta a proteggere l'indirizzo IP. Previene inoltre le fughe di dati, conservando al sicuro i dati sensibili.

E se la VPN si disconnette? In questo caso, Kaspersky VPN interrompe in automatico la connessione Internet. Si tratta di una funzionalità indispensabile, che poche altre VPN hanno.

A tutto questo si aggiunge poi una protezione totale dei dispositivi connessi alla rete Wi-Fi di casa, inclusi i dispositivi della Smart Home. Un'altra chicca che la folta concorrenza di questo settore non offre quasi mai ai suoi clienti.

Infine, è importante menzionare le opzioni di personalizzazione che Kaspersky offre con questo servizio. Gli utenti possono scegliere se abilitare la VPN esclusivamente per alcune app e disabilitarla per altre, ad esempio. Oppure si può impostare la VPN facendo sì che si attivi soltanto per determinati browser, servizi di posta elettronica e motori di ricerca.

Quanto costa Kaspersky VPN Secure Connection

Un anno di VPN Secure Connection di Kaspersky costa 45,99 euro. Il piano annuale include una protezione fino a un massimo di 5 dispositivi e la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Nonostante il prezzo altamente concorrenziale già di suo, risulta ancora più conveniente Kaspersky Premium disponibile con uno sconto fino al 50% per gli utenti di HTML.it fino a gennaio 2024, il piano più completo della suite di Kaspersky dedicata alla sicurezza informatica personale.

