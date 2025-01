Kaspersky Safe Kids: protezione completa per i tuoi figli in sconto

Kaspersky Safe Kids è una soluzione avanzata di parental control progettata per garantire la sicurezza digitale dei bambini, sia online che offline. Questo strumento mette a disposizione una gamma completa di funzionalità per aiutare i genitori a monitorare e gestire le attività digitali dei propri figli. Il tutto ad un prezzo eccezionale, grazie all'offerta attiva in questo momento: è possibile ottenere una licenza annuale al prezzo scontato di 21,99 €, rispetto al prezzo precedente di 27,99 €. Questa promozione rappresenta un'opportunità vantaggiosa per le famiglie che desiderano implementare misure efficaci di protezione digitale per i propri figli. Andiamo a scoprire come funziona nel dettaglio.

Tutte le funzionalità di Kaspersky Safe Kids

Tra le principali caratteristiche, include un filtro dei contenuti online che blocca l'accesso a siti web inappropriati, garantendo una navigazione sicura. La ricerca sicura per YouTube impedisce l'esposizione a contenuti potenzialmente dannosi sulla piattaforma video.

Inoltre, i controlli per l'utilizzo delle app permettono di limitare l'accesso a determinate applicazioni, mentre la gestione del tempo trascorso davanti allo schermo aiuta a stabilire limiti di utilizzo dei dispositivi.

Infine, la posizione GPS offre la possibilità di monitorare in tempo reale la posizione dei bambini, assicurandosi che si trovino in aree sicure.

Kaspersky Safe Kids ha ricevuto per sette anni consecutivi il certificato dal laboratorio indipendente AV-TEST, bloccando quasi il 100% dei contenuti inappropriati. Per ulteriori dettagli sulle funzionalità offerte e per approfittare dell'offerta in corso, è possibile visitare il sito ufficiale di Kaspersky.

