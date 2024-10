Kaspersky Home Security: risparmia fino al 60% con la nuova offerta

Kaspersky Home Security è la nuova soluzione per la sicurezza e privacy online promossa da Kaspersky, azienda leader a livello internazionale nel campo della sicurezza informatica. In queste ore sul sito ufficiale è disponibile una nuova offerta, che consente di risparmiare fino al 60% sui piani di 12 mesi, con prezzi a partire da 19,99 euro.

Antivirus in tempo reale, VPN illimitata e superveloce, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni e protezione dell'identità: sono molteplici le funzionalità integrate nei piani Kaspersky della suite Home Security (Standard, Plus, Premium).

Kaspersky Home Security: sconti fino al 60%

Con la soluzione Home Security di Kaspersky è possibile mantenere le proprie attività online sicure e private, indipendentemente dal numero di dispositivi in uso. Una protezione che fa leva su un pluripremiato antivirus in tempo reale e una VPN premium senza limiti, il tutto senza compromettere le prestazioni del computer o dello smartphone, per un'esperienza d'uso ottimale.

Il pacchetto di partenza è Kaspersky Standard, che integra un antivirus in tempo reale, la protezione dei pagamenti online e l'ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi. Con Kaspersky Plus si ottiene anche il monitoraggio di eventuali fughe di dati, con notifiche tempestive qualora le proprie credenziali vengano compromesse, e una VPN illimitata e superveloce. Infine, il piano Kaspersky Premium aggiunge funzionalità extra come la protezione dell'identità e la rimozione di eventuali virus da parte di esperti, più 12 mesi gratis di Kaspersky Safe Kids.

Ecco i prezzi dei piani Kaspersky Home Security:

Standard : 19,99 euro per 1 anno

: 19,99 euro per 1 anno Plus : 29,99 euro per 1 anno

: 29,99 euro per 1 anno Premium: 34,99 euro per 1 anno (+ 12 mesi di Kaspersky Safe Kids gratis)

L'offerta in corso sui piani annuali di Kaspersky è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

