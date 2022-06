KaOS 2022.06: arrivato KDE 5.25 e Calamares 3.3

Gli sviluppatori software della distribuzione KaOS hanno annunciato alla propria community di utenti la disponibilità del nuovo ISO snapshot. KaOS 2022.06 introduce diverse novità interessanti che vanno a migliorare concretamente l'user experience generale del sistema. Il team di coder di KaOS ha l'obbiettivo di fornire un ambiente desktop quanto più in linea con i paradigmi d'uso sviluppati dal team di KDE. Ecco perché in tale release troviamo come ambiente grafico di riferimento KDE Plasma 5.25.1 in accoppiata con: il set di librerie KDE Frameworks 5.95, la software suite KDE Gear 22.04.2 ed ovviamente il framework delle Qt 5.15.5.

KaOS è una distribuzione derivata da Arch Linux e segue il medesimo modello di sviluppo definitivo come "rolling release". Non esistono dunque delle "major release" di KaOS ma ogni tot di mesi i mantainer aggiornano i file ISO dedicati all'installazione del sistema con i pacchetti software più recenti presenti nei repository. In modo tale da evitare problemi di compatibilità e semplificare il processo d'installazione e configurazione iniziale.

In aggiunta all'ultima versione del desktop environment KDE Plasma è stata implementata anche la nuova build di Calamares, ovvero l'installer grafico di riferimento della distribuzione. Calamares 3.3 porta con se: il supporto per le LUKS encrypted partition nel Partition module, l'integrazione con KPMCore (KDE Partition Manager core) ovvero una libreria per esaminare e manipolare tutti gli aspetti dei dispositivi di archiviazione presenti nel computer come ad esempio i dischi SSD (Solid State Drive), e la nuova funzionalità d'installazione all'interno degli encrypted system e nelle unencrypted boot partition.

KaOS 2022.06 è dotata inoltre del kernel Linux 5.17 che tuttavia ha da poco raggiunto la fine del suo ciclo vitale. Fortunatamente nei repository è già presente la release 5.18, dunque è consigliabile per tutti gli utenti, una volta terminato il setup iniziale del sistema, eseguire l'aggiornamento della distribuzione tramite il gestore di pacchetti pacman: