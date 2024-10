Kamala Harris lancia uno spot elettorale sul Las Vegas Sphere

La campagna elettorale di Kamala Harris ha intrapreso una mossa senza precedenti acquistando uno spazio pubblicitario sul famoso Las Vegas Sphere, un’installazione tecnologica da 2,3 miliardi di dollari inaugurata nel 2023.

Questo iconico edificio, dotato di 580.000 metri quadrati di schermi LED capaci di mostrare messaggi pubblicitari, ospita per la prima volta un’inserzione politica: a partire da giovedì, l'immagine della vice-presidente, accompagnata da slogan come “vota per la libertà” e “vota per l’opportunità", comparirà sulle sue facciate.

Questa mossa fa parte di un intenso sforzo di mobilitazione elettorale in Nevada, uno stato cruciale per le elezioni presidenziali del 2024, dove i sondaggi vedono Harris in una gara testa a testa con Donald Trump, attualmente avanti di appena lo 0,2% nei dati mediati di FiveThirtyEight.

Quanto costa uno spot sul Las Vegas Sphere?

La campagna di Harris punta a fare leva su temi chiave, come la libertà riproduttiva, per spingere i sostenitori alle urne, rievocando il sentimento pro-Democratico che si è rafforzato dopo la storica decisione della Corte Suprema del 2022 che ha annullato la sentenza Roe v. Wade, alimentando un ampio afflusso di votanti per i Democratici.

L’advertising sul Las Vegas Sphere, il cui costo giornaliero si aggira sui 450.000 dollari e può arrivare fino a 2 milioni nei giorni di punta come Capodanno, è solo una parte di una strategia più ampia in Nevada. La squadra di Harris ha infatti dichiarato di aver investito anche in takeover sui principali siti di notizie, camion pubblicitari mobili e attività sul territorio, come feste di quartiere per incentivare la partecipazione al voto, soprattutto nelle comunità di Reno, Carson City e Las Vegas.

Questa strategia riflette l’importanza dello stato del Nevada nella corsa elettorale, visto che i sondaggi mostrano un confronto estremamente serrato anche in altri stati chiave come Pennsylvania, Michigan, e Georgia. Con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni, fissato per martedì 5 novembre, la campagna di Harris sta mettendo in atto tutte le risorse a sua disposizione per conquistare l’elettorato indeciso e assicurarsi la vittoria in questo stato strategico.