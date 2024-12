Juventus - Venezia: orario, dove vederla e probabili formazioni del match

Juventus - Venezia è uno dei match in programma per la 16° giornata di Serie A. Il calcio di inizio è fissato per oggi, 14 dicembre, a partire dalle 20.45. Come da tradizione, il match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN che ha l'esclusiva di 7 partite per turno e la co-esclusiva di 3 partite per turno. Prima e dopo il match ci sarà ampio spazi per interviste e approfondimenti.

Per guardare Juventus - Venezia, quindi, è sufficiente aver attivato un abbonamento a DAZN. Per tutti i nuovi utenti c'è la possibilità di accedere alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, scegliendo tra il piano Standard e quello Plus, con costi a partire da 34,99 euro al mese.

Con i due piani in questione è possibile accedere a tutto il catalogo di DAZN che comprende, oltre alla Serie A, anche la Serie B e molto altro ancora. Per accedere subito a DAZN basta premere sul box qui di sotto.

Juventus - Venezia: orario e probabili formazioni

La partita Juventus - Venezia è in programma a partire dalle 20:45 di oggi, 14 dicembre. La sfida è importantissima per entrambe le squadre. La Juventus viene da un ottimo risultato in Champions League e si trova a breve distanza dalle prime posizioni in Serie A. Il Venezia, invece, è molto indietro, occupando l'ultima posizione in classifica. I veneti hanno un disperato bisogno di fare punti.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Juventus (4-2-3-1)

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Venezia (3-4-2-1)

Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Come detto in precedenza, per vedere il match tra Juventus e Venezia è sufficiente collegarsi a DAZN:

