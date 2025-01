Juventus - Milan in streaming gratis su DAZN: orario e probabili formazioni

Juventus - Milan è uno dei big match del 21° turno di Serie A: il calcio di inizio è fissato per le 18 di oggi, sabato 18 gennaio 2025. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Per guardare il match non c'è bisogno di un abbonamento in quanto la sfida tra Juventus e Milan è una delle partite selezionate da DAZN per la trasmissione in streaming gratis.

Per guardare Juventus - Milan, quindi, è sufficiente seguire il link qui di sotto e accedere subito al sito ufficiale di DAZN. Ricordiamo che, in questo momento, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport mette a disposizione degli utenti un'offerta molto interessante.

Il piano annuale è in sconto: scegliendo la versione Standard, infatti, il costo è di ridotto a 259 euro invece di 359 euro, con 100 euro di risparmio e una spesa di circa 21 euro al mese. Con la versione Plus, che include 2 visioni in contemporanea, il costo si riduce a 399 euro invece di 599 euro. Le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di DAZN.

Juventus - Milan: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match di oggi:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta. Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Abraham, Leao. All. S. Conceição.

Serie A: il programma della 21° giornata

Come ogni settimana, tutta la Serie A sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Ecco il programma completo dopo l'anticipo di ieri tra Roma e Genoa:

Sabato 18 gennaio

Bologna - Monza ore 15.00

ore 15.00 Juventus - Milan ore 18.00 (streaming gratuito anche senza abbonamento, basta avere un account DAZN)

ore 18.00 (streaming gratuito anche senza abbonamento, basta avere un account DAZN) Atalanta - Napoli ore 20.45

Domenica 19 gennaio

Fiorentina - Torino ore 12.30

ore 12.30 Cagliari - Lecce ore 15.00

ore 15.00 Parma - Venezia ore 15.00

ore 15.00 Hellas Verona - Lazio ore 18.00

ore 18.00 Inter - Empoli ore 20.45

Lunedì 20 gennaio

Como - Udinese ore 20.45

Per accedere subito a DAZN basta seguire il link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, con la promo in corso è possibile sfruttare uno sconto fino a 200 euro sul piano annuale. Tutti i dettagli di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.