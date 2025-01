Juve-Benfica: come vedere in streaming la partita di Champions

La nuova fase campionato della Champions League 2024-2025 si chiude con l'ottava e ultima giornata. La Juventus sfida in casa i lusitani del Benfica in una sfida che sarà importante per definire il percorso futuro dei bianconeri. La squadra di Thiago Motta è infatti qualificata per i playoff e ha ancora piccolissime speranze di finire addirittura tra le prime 8 e saltare così gli spareggi di febbraio. Comunque, una vittoria per una migliore posizione in classifica può garantire un sorteggio più morbido per i playoff.

La partita è prevista per mercoledì 29 gennaio alle ore 21: potrai vederla in diretta streaming in esclusiva su NOW.

Juventus-Benfica: le probabili formazioni

Nella Juventus ci sono due assenze forzate: Cambiaso per un piccolo problema che suggerisce prudenza in vista delle prossime partite e il nuovo acquisto Kolo Muani, che non è inserito in lista Champions. In avanti potrebbe tornare Vlahovic dal primo minuto, anche se è in ballottaggio con Nico Gonzalez e Douglas Luiz.

Nessun riposo invece per Koopmeiners, almeno apparentemente: in porta ci sarà Di Gregorio, mentre in difesa sarà la volta di Savona, Kalulu, Gatti e McKennie. Thuram e Locatelli certezze al centrocampo. In valutazione Yldiz e, come detto, Vlahovic.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su NOW con il pass Sport che include 185 partite di Champions League in esclusiva, tutta l'Europa League, la Conference League, 3 partite su 10 a turno di Serie A, la Serie C, Premier League, Bundesliga, il grande tennis, i motori con F1 e MotoGP, il basket NBA e molto altro ancora.

Puoi abbonarti a partire da 14,99 euro al mese con applicazione scaricabile su PC, smartphone, tablet, smart TV e console da gioco: senza parabola o decoder.

