Jumper EZBook S5 con 12 GB di RAM e CPU Intel a meno di 300 euro su Amazon

Il nuovo Jumper EZbook è disponibile nella variante da 12 GB di RAM DDR4 a soli 280,49€ su Amazon, un prezzo incredibile considerando le caratteristiche del laptop, una delle migliori scelte per quanto riguarda a fascia low-budget.

Questo modello presenta molti vantaggi. Innanzitutto, ha un processore Intel Celeron N4020 dual-core che genera da 1.1 fino a 2.8 GHz, affiancato a 256 GB di SSD. Ha inoltre la possibilità di aumentare la memoria tramite scheda TF fino a 1 TB, una scelta che lo rende uno dei portatili più versatili e veloci.

Ottimo per l'utilizzo in ambito lavorativo e scolastico, questo laptop ti consente ti gestire la maggior parte delle task quotidiane senza problemi. Utilizzando programmi come Adobe Photoshop o AutoCAD, grazie all'SSD da 256 GB e la RAM da 12 GB, non avrai grossi problemi a gestire il carico di lavoro.

Apprezzato anche il suo grande schermo da IPS da 14″, che nonostante sia molto sottile e resistente riesce a garantire una risoluzione FULL HD da 1920x1080 pixel. Presente anche la connessione Bluetooth e il modulo Wifi da 5.0 o 2.4GHz, 1 porta USB 3.0, 1 porta USB 2.0 e la connessione HDMI.

Se stai cercando un laptop economico con uno schermo grande, puoi trovarlo ad un prezzo contenuto su Amazon.

