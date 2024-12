jsday 2025: l'evento su JavaScript a Bologna il 7 e 8 Aprile

jsday 2025 si svolgerà a Bologna il 7 e 8 Aprile e sarà la 14ª edizione della conferenza italiana dedicata a JavaScript. Il linguaggio di scripting più utilizzato al mondo per la realizzazione di Web application. L'evento è dedicato agli sviluppatori e agli appassionati di tecnologie per il web alla ricerca di aggiornamenti, tendenze, tool e migliori pratiche per il coding. Ad organizzare l'appuntamento sono anche questa volta i ragazzi del GrUSP, gli stessi a cui si devono altri eventi di grande richiamo come per esempio phpday e reactjsday.

Di cosa di parlerà durante jsday 2025

La conferenza sarà l'occasione per ascoltare i talk di esperti nello sviluppo in JavaScript, incontrare altri sviluppatori, condividere le proprie esperienze e fare networking. Tantissimi gli argomenti che verranno trattati. Da Node.JS a TypeScript passando per Astro, Chrome Dev tools, Web3, ESM, CommonJS, API, Lambda, 3D, multimedia, Micro-frontends e tanto, tanto altro.

La Call For Papers è aperta e avrai tempo fino al 30 novembre 2024 per proporre il tuo intervento nel corso di jsday 2025. Per chi passerà la selezione ci sarà il biglietto di ingresso all'evento, una stanza per due notti (o tre per chi arriva da fuori Europa), la partecipazione alla cena degli speaker e un rimborso di 250 euro sulle spese di viaggio (500 per chi proviene da fuori Europa).

Tutti i dettagli per la partecipazione alla CAP sono disponibili su questa pagina. Se anche tu sei un appassionato di JavaScript, questo è il tuo momento per diventare protagonista durante una conferenza che raccoglierà ben 300 spettatori in presenza. Manca ormai poco all'annuncio dei primi speaker!

Biglietti in sconto per i lettori di HTML.it

jsday 2025 ospiterà i partecipanti sia in presenza che online, in streaming. Se vuoi essere a Bologna per assistere alla conferenza puoi già acquistare il tuo biglietto sfruttando un EARLY BIRD con lo sconto del 50% su quello che sarà il prezzo intero. Avrai anche accesso a rinfreschi, coffee break, broadcast online dell'evento e registrazioni video.

Per i lettori di HTML.it è disponibile uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto grazie al codice media_HTMLIT. Acquista il biglietto per non mancare a jsday 2025!