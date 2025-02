jsday 2025: la lineup completa dell'evento dedicato a JavaScript

jsday 2025 sarà la XIV edizione della più importante conferenza italiana dedicata a JavaScript, il linguaggio di scripting client side più utilizzato per la realizzazione di pagine web. L'evento, organizzato dal GrUSP e dedicato innanzitutto agli sviluppatori e agli appassionati di tecnologie per internet, si svolgerà in due giorni, il 7 ed 8 aprile presso l'Hotel Savoia Regency di Bologna.

jsday 2025: i temi dei talks

Nel corso del jsday 2025 si parlerà di tutto ciò che ruota intorno all'ecosistema di JavaScript. Da Typescript a Node.JS, da Astro ai micro-fronted fino ai Chrome Dev Tools. Ci sarà poi spazio per approfondire argomenti e novità su CommonJS, Lambda, ESM, multimedia, utilizzo delle API e molto altro. Se JavaScript è una parte fondamentale delle vostre sessioni di coding, se vorreste che lo fosse o se siete semplicemente curiosi, non potrete mancare ad un appuntamento che vi permetterà di ascoltare i talks dei maggiori esperti del settore, fare networking con gli altri partecipanti e condividere competenze ed esperienze.

La lineup dell'evento

I temi della conferenza sono veramente tanti, in alcuni casi i talk si svolgeranno quindi in track parallele in modo da permettere ai partecipanti di scegliere quelli che ritengono più interessanti. Questo sia durante la prima giornata che nel corso della seconda.

Memory Leaks in JavaScript, accessibilità tramite l'AI, costi delle abstraction, compilazione ahead-of-time, gestione delle dipendenze di un progetto, creazione di workflow engine in TypeScript, automazione dei task, sviluppo avanzato in TypeScript.. sono solo alcuni degli argomenti al centro di un duegiorni all'insegna di JavaScript.

Codice sconto sul biglietto d'ingresso per i lettori di HTML.it

Si potrà assistere al jsday 2025 sia in presenza che online, in streaming. Per chi desidera presenziare all'evento di persona è disponibile uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto d'ingresso, basterà utilizzare il codice media_HTMLIT al momento dell'acquisto. Nel pacchetto sono compresi anche i pranzi, i coffee break, le registrazioni della conferenza e l'accesso alle trasmissioni online.