JBL Quantum 360: minimo storico su Amazon per le mitiche cuffie da gaming

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su delle cuffie da gaming wireless spettacolari pagandole molto meno del loro prezzo. Dunque Non attendere oltre, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello le splendide JBL Quantum 360 a soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro.

Con lo sconto del 20% oggi puoi risparmiare ben 20 euro sul totale e soprattutto puoi mettere le mani su delle cuffie wireless da gaming davvero eccezionali. Possiedono un microfono che potrai staccare e che ti permette di comunicare in modo preciso con i tuoi amici durante le partite online. Sono molto comode e quindi perfette da usare per tutte le ore che vuoi e le puoi collegare a più piattaforme.

JBL Quantum 360: non perderle a questo prezzo

Non ci sono dubbi, a questo prezzo le JBL Quantum 360 sono tra le migliori cuffie wireless da gaming che puoi acquistare. Sono realizzate per garantire il massimo del comfort grazie a cuscinetti in memory foam che si adattano alle orecchie e a un archetto regolabile che ha un'imbottitura sulla parte che appoggia sulla testa.

Possiedono dei comandi che ti permetteranno di regolare il volume delle cuffie e del microfono in modo semplice. Parlando proprio del microfono, puoi far sentire perfettamente la tua voce al tuo team per sincronizzarti e vincere le partite. Godono di una batteria che offre fino a 22 ore di autonomia e in soli 5 minuti di ricarica avrai un'altra ora di riproduzione. Le potrai collegare facilmente a PC, Mac e consolle di gioco.

Fai presto perché un'occasione del genere ovviamente non può durare a lungo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista le tue JBL Quantum 360 a soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime le riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.