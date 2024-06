JavaScript: ora i browser supportano i metodi per i Set

Con l'integrazione in Mozilla Firefox 127 i metodi per i Set di JavaScript sono ora supportati dai browser Web più diffusi. Questo significa in pratica che per implementarli non sarà più necessario l'utilizzo di polyfill. A ciò si aggiunge il supporto nella versione 5.5 di TypeScript a seguito dell'inclusione nello standard ECMAScript.

Cosa sono i Set di JavaScript

Per capire cosa è un Set in JavaScript è possibile pensare a degli array che non contengono valori duplicati. In sostanza, se si vogliono aggiungere nuovi valori ai Set questi non devono essere già presenti nella sequenza. È possibile memorizzare valori unici di qualsiasi tipo, siano essi primitivi o riferimenti a oggetti. In ogni caso viene mantenuto l'ordine d'inserimento degli elementi che l'oggetto accetta solo se non ripetuti.

La creazione di un Set si basa sul costruttore omonimo:

const myNumbers = new Set();

ed è sempre possibile inizializzarne uno tramite un array di valori:

const myNumbers = new Set([13, 21, 34, 55, 89, 144]);

Il set diventa così iterabile con il costrutto for..of :

for (const value of myNumbers) { .. }

I metodi per i Set

Grazie ai Set si possono gestire collezioni di valori unici con metodi pensati per aggiungere, eliminare e verificare la presenza di elementi. Chi programma abitualmente con linguaggi come Rust, C# o Python conoscerà già l'utilità di costrutti di questo genere.

Esistono poi dei metodi per eseguire task più avanzati come per esempio, symmetricDifference() che, dato un Set, restituisce un nuovo Set contenente elementi che sono presenti o in quest'ultimo o nel set iniziale, ma non in entrambi. intersection() restituisce invece un nuovo Set che contiene tutti i valori che sono entrambi presenti in due Set passati come argomenti.

Soprattutto i metodi più recenti sono difficili da riprodurre tramite polyfill, inoltre il loro supporto a livello cross-browser ne rende più semplice l'impiego in produzione.

Per quanto riguarda TypeScript 5.5 è bene ricordare che tali metodi non sono supportati nella release Beta mentre lo sono nella Release Candidate dell'aggiornamento.