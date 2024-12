Italo: con eXtra Christmas viaggi con il 70% di sconto

Viaggiare durante il periodo natalizio diventa più vantaggioso con Italo grazie alla promozione eXtra Christmas, parte della campagna eXtra Magic, che offre sconti fino al 70% sui biglietti per i treni ad alta velocità della compagnia. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Approfitta subito degli sconti eXtra Christmas di Italo

Con eXtra Christmas, puoi acquistare biglietti per l'intera rete ad alta velocità Italo, che copre numerose città italiane, con riduzioni fino al 70%. Non è necessario inserire alcun codice sconto: l’offerta viene applicata automaticamente durante l’acquisto, a condizione che ci siano posti disponibili.

Lo sconto è calcolato sulla tariffa Flex, il che significa che i biglietti acquistati non sono né rimborsabili né modificabili. Sebbene non ci sia una scadenza precisa per l’offerta, i posti disponibili sono limitati. Per questo motivo, è consigliabile prenotare al più presto per le festività natalizie e assicurarsi i prezzi migliori. La promozione è valida per viaggi in ambienti Smart e Prima Business, rendendola accessibile a diverse esigenze di viaggio.

Per usufruire degli sconti eXtra Christmas, è sufficiente accedere al sito ufficiale di Italo Treno e seguire questi semplici passaggi:

Inserisci le città di partenza e destinazione;

Seleziona la data del viaggio e il numero di passeggeri;

Verifica la disponibilità in tempo reale e procedi con l’acquisto.

Grazie a questa offerta, pianificare un viaggio natalizio con Italo non è mai stato così conveniente. Assicurati uno dei biglietti scontati oggi stesso e vivi un Natale all’insegna del comfort e del risparmio!

