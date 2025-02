Italiani sempre più connessi: TikTok è l'applicazione più utilizzata

In Italia, la digitalizzazione continua a crescere a ritmi rapidi, con ben il 90% della popolazione che accede regolarmente a Internet. Gli italiani trascorrono in media quasi sei ore al giorno online, utilizzando circa sei piattaforme diverse ogni mese. Tra queste, TikTok si conferma la piattaforma più utilizzata, con un impressionante tempo medio mensile che supera le 30 ore. Seguono YouTube con 17 ore e Instagram con 15 ore al mese.

Il report annuale Digital 2025, redatto da We Are Social in collaborazione con Meltwater, fornisce un quadro completo del comportamento online degli italiani. Un dato rilevante è che circa 42 milioni di persone, ovvero il 71% della popolazione, sono attive sui social. L'accesso a queste piattaforme avviene principalmente per entertainment (46%), per informarsi (47%) e per mantenere i contatti con amici e parenti (43%). Quest'ultima motivazione, tuttavia, ha mostrato una leggera flessione rispetto all'anno precedente.

L'ecosistema Meta resta dominante, con WhatsApp utilizzato dal 90% degli italiani ogni mese. Seguono Facebook (75%), che ha visto una piccola diminuzione, e Instagram (75%), che si mantiene stabile. Messenger, purtroppo, ha subito un calo, scendendo al 48% di utilizzo mensile. Tuttavia, è TikTok la piattaforma che ha mostrato il maggiore tasso di crescita, registrando un incremento del 3% rispetto all'anno precedente, arrivando così al 44% di utilizzo mensile.

Ulteriori dati relativi alle attività degli italiani online

Il consumo di contenuti video continua a essere predominante, con i video musicali che rappresentano la categoria preferita per il 43% degli utenti. I podcast, nel frattempo, continuano a guadagnare terreno, con il 18% degli italiani che li ascolta regolarmente ogni settimana.

Per quanto riguarda gli acquisti online, il 45% degli italiani acquista settimanale su Internet, un dato che segna un aumento della spesa totale. Inoltre, i social media si stanno consolidando come un canale sempre più importante per informazioni sui marchi, con un terzo degli utenti che li utilizza per cercare prodotti o servizi. Il settore della pubblicità digitale è in espansione, con un incremento del 10% rispetto all'anno scorso, rappresentando ormai il 57% degli investimenti pubblicitari totali.

A livello globale, l'uso dei social è aumentato del 4%, coinvolgendo ora il 64% della popolazione mondiale, con un tempo medio giornaliero di 2 ore e 21 minuti. Nonostante la crescita di piattaforme come TikTok, Facebook continua a mantenere il primato per numero di utenti, seguito da YouTube e Instagram.