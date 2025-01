Italia sotto attacco hacker russi: nel mirino istituzioni e trasporti

L’Italia è nuovamente bersaglio di attacchi informatici, che questa volta hanno colpito importanti siti istituzionali e aziendali. Tra i principali obiettivi ci sono il portale della Marina Militare, la piattaforma dedicata ai concorsi pubblici delle forze armate e il sito della Gtt, l’azienda di trasporti di Torino.

Gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo hacker filorusso NoName057, che ha agito in collaborazione con il gruppo palestinese UserSec. Queste organizzazioni hanno già dimostrato in passato di saper sferrare attacchi coordinati e di grande impatto, paralizzando siti governativi e aziendali con notevoli ripercussioni.

Gli attacchi si basano sulla tecnica del DDoS, ovvero Distributed Denial of Service. Questo metodo prevede di saturare i server di un sito web inviando un numero enorme di richieste contemporaneamente, fino a renderli inaccessibili. In questo modo, i servizi online vengono bloccati, creando disagio per gli utenti e interrompendo l’operatività.

Quali sono le motivazioni dietro questi attacchi hacker? Scopriamo gli obiettivi dei gruppi che hanno attaccato alcune istituzioni italiane

Le motivazioni dietro queste azioni sono principalmente politiche. Gli hacker filorussi mirano a destabilizzare l’Italia e a dimostrare la propria capacità di interferire con le infrastrutture digitali del Paese.

Le conseguenze degli attacchi sono significative. La sospensione dei servizi online causa problemi sia alla popolazione che alle aziende, mettendo in evidenza le vulnerabilità dei sistemi informatici italiani. Questi eventi sollevano preoccupazioni sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate da istituzioni e imprese.

Per contrastare queste minacce, è essenziale investire in tecnologie di sicurezza informatica avanzate e aumentare la consapevolezza dei cittadini sui rischi legati alla navigazione in rete. Inoltre, è fondamentale promuovere la collaborazione internazionale per individuare e fermare le attività di questi gruppi hacker.