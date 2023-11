Iscriviti e ricevi 3 mesi gratuiti: è la nuova promo Revolut Premium

Revolut offre una nuova opportunità per tutti i nuovi utenti: iscrivendosi, infatti, sarà possibile ricevere ben 3 mesi di servizio Premium gratuitamente. L'offerta, che richiede soltanto l'inserimento del proprio numero di telefono e la successiva registrazione a Revolut, rappresenta un'opportunità straordinaria per semplificare la gestione delle proprie finanze quotidiane e durante i viaggi.

Come accedere alla promozione Revolut

Per ottenere i vantaggi di questa imperdibile offerta, è necessario seguire questi 3 passaggi fondamentali:

Inserisci il tuo numero di telefono per ricevere il link unico che ti consentirà di eseguire il download dell'app Revolut; Registrati su Revolut: una volta scaricata l'app, procedi con la rapida registrazione e apri un conto in pochi clic; Ottieni il tuo upgrade a Premium: effettua l'upgrade richiesto e goditi una prova gratuita di Premium per 3 mesi. Tieni presente che i costi mensili dell'abbonamento verranno applicati automaticamente dopo la fine del periodo di prova, come specificato nei Termini e Condizioni.

Revolut non offre semplicemente un conto bancario digitale, ma una piattaforma completa per semplificare tutte le operazioni finanziarie quotidiane e durante i viaggi. Ecco alcuni dei vantaggi esclusivi riservati ai clienti Revolut:

Gestione intelligente delle Spese: semplifica le tue spese quotidiane grazie a un'unica piattaforma che facilita tutte le operazioni finanziarie

semplifica le tue spese quotidiane grazie a un'unica piattaforma che facilita tutte le operazioni finanziarie Sicurezza prima di tutto: rivoluziona la tua sicurezza finanziaria con i sistemi di sicurezza end-to-end di Revolut, che supervisonano costantemente le transazioni sospette e proteggono i dettagli della tua carta

rivoluziona la tua sicurezza finanziaria con i sistemi di sicurezza end-to-end di Revolut, che supervisonano costantemente le transazioni sospette e proteggono i dettagli della tua carta Viaggi senza preoccupazioni: Revolut copre tutte le tue esigenze durante i viaggi, compresi tassi di cambio convenienti, assicurazioni e agevolazioni esclusive nelle lounge aeroportuali.

Unisciti a oltre 35 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo e sfrutta questa incredibile offerta per rivoluzionare il tuo modo di gestire il denaro e semplificare le operazioni finanziarie quotidiane: apri il tuo conto Revolut online in pochi minuti.

