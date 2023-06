Nel 2020 Apple ha aggiunto al suo catalogo di prodotti un nuovo iPhone economico, rivolto a tutti quegli utenti desiderosi di abbracciare l'ecosistema dell'azienda di Cupertino senza dover spendere chissà quanto. Oggi iPhone SE 2020 lo si può acquistare ricondizionato (in stato eccellente!) a soli 159€ su eBay, spedizione compresa.

A suo favore c'è anche da considerare la piena compatibilità con iOS 17, major update presentato da Apple alla WWDC23 e in uscita tra settembre e ottobre. Insomma, meglio di così, non si può.

iPhone SE 2020 (ricondizionato) ad un prezzo da urlo: è compatibile con iOS 17!

Dal punto di vista puramente estetico, iPhone SE (2020) assomiglia ad iPhone 8, con un telaio in alluminio e un pannello posteriore in vetro. Ha uno display Retina da 4,7 pollici con una risoluzione di 1334x750 pixel. Sotto il cofano, è alimentato dal chip A13 Bionic, lo stesso utilizzato su iPhone 11, il che lo rende molto potente per un dispositivo di fascia media.

L'iPhone SE di seconda generazione è dotato di una fotocamera posteriore da 12 megapixel che supporta la modalità Ritratto e la registrazione video fino a 4K a 60 fps. Sulla parte anteriore, c'è una fotocamera da 7 megapixel che supporta anche la modalità Ritratto. Non ha un sistema di fotocamera multipla come gli altri modelli più recenti, ma offre comunque prestazioni fotografiche solide.

A differenza degli smartphone Apple di ultima generazione, questo è dotato del Touch ID, che è integrato nel pulsante Home. L'impeccabile sensore biometrico è fondamentale per lo sblocco del device e per operazioni da svolgere in totale sicurezza, come quelle bancarie. Lo smartphone, inoltre, è compatibile con la ricarica wireless e supporta la ricarica rapida.

Infine, per quanto riguarda il software, il dispositivo al momento esegue iOS 16, ma a settembre/ottobre potrà abbracciare tutte le novità del prossimo major update, iOS 17.

Immagine di copertina ©MKBHD

