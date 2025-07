Apple: trapelano indiscrezioni sul primo iPhone Fold con display senza piega

Il mondo della tecnologia si prepara ad accogliere una svolta: il primo dispositivo pieghevole firmato Apple potrebbe debuttare già nel 2025. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane hanno acceso l’entusiasmo della community, che attende con grande interesse il lancio di un prodotto capace di coniugare l’eleganza tipica del marchio con soluzioni tecniche di assoluta avanguardia.

In questo scenario, l’iPhone Fold si candida a diventare un vero punto di riferimento, portando con sé una serie di innovazioni che promettono di superare i limiti degli attuali dispositivi foldable.

Un nuovo design per il foldable di Cupertino

La strategia adottata da Apple per il suo ingresso nel segmento dei dispositivi pieghevoli appare chiara: proporre uno smartphone che non sia solo bello da vedere, ma anche estremamente funzionale e resistente. Il display senza piega rappresenterebbe una delle principali sfide affrontate dagli ingegneri di Cupertino.

Secondo fonti autorevoli come Mark Gurman e Ming-Chi Kuo, l’azienda avrebbe sviluppato una soluzione innovativa basata su una cerniera in metallo liquido, capace di rendere quasi invisibile la linea di piegatura, uno degli aspetti più criticati nei foldable attualmente in commercio. Questa scelta non solo garantisce una maggiore resistenza alle sollecitazioni, ma offre anche un’esperienza visiva senza compromessi.

Display doppio e versatilità d’uso

Uno degli elementi distintivi dell’iPhone Fold potrebbe essere la sua configurazione a doppio display, progettata per massimizzare la versatilità d’uso. Da chiuso, il device offrirà uno schermo esterno da 5,5 pollici, ideale per tutte le attività quotidiane che richiedono praticità e rapidità, come rispondere a messaggi o consultare notifiche.

Una volta aperto, il protagonista potrebe essere il generoso display interno da 7,8 pollici, una superficie che trasforma lo smartphone in un vero e proprio mini-tablet, con dimensioni paragonabili a quelle di un iPad mini. Questa soluzione risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca un dispositivo in grado di adattarsi a diversi contesti, dal lavoro al tempo libero, confermando la volontà di Apple di ridefinire le caratteristiche dei foldable secondo i propri standard.

Innovazione anche sul fronte software: iOS 27

A supportare il nuovo hardware ci sarà iOS 27, una versione del sistema operativo ottimizzata per sfruttare appieno le potenzialità offerte dal formato pieghevole. Apple introdurrà funzionalità dedicate al multitasking, consentendo una gestione fluida delle applicazioni tra i due display e offrendo all’utente un’esperienza d’uso intuitiva e personalizzabile.

Le prime anticipazioni parlano di una modifica nell’interfaccia, con strumenti pensati appositamente per la produttività e l’intrattenimento su schermi di dimensioni variabili. In questo modo, il software si adatterà dinamicamente alle diverse modalità d’uso, confermando ancora una volta l’attenzione dell’azienda verso l’ottimizzazione dell’esperienza utente.

Addio Face ID, bentornato Touch ID

Un altro elemento che farà discutere riguarda la sicurezza biometrica. L’iPhone Fold potrebbe abbandonare il Face ID, diventato ormai uno standard sui dispositivi della Mela, per tornare a puntare sul Touch ID. Questa scelta, secondo gli esperti, sarebbe dettata da esigenze tecniche legate al nuovo design: l’integrazione del riconoscimento facciale su uno schermo pieghevole presenta infatti sfide ancora difficili da superare.