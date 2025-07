iPhone 17 Pro Max potrebbe avere lo smartphone Apple con la batteria più capiente di sempre

Con ben 5000mAh di capacità, la batteria del prossimo iPhone 17 Pro Max potrebbe essere il 6,9% più grande del modello attuale. Numeri che potrebbero finalmente soddisfare le richieste degli utenti Apple sul fronte dell’autonomia grazie alla batteria più capiente mai installata su un iPhone.

Il prossimo iPhone 17 Pro Max si prepara a colmare uno dei gap storici tra gli smartphone della mela e la concorrenza. Finora, nonostante l’efficienza dei chip proprietari, gli iPhone hanno sempre offerto batterie di capacità inferiore rispetto ai rivali Android, specialmente quelli cinesi che già vantano accumulatori da 6000 o addirittura 7000mAh.

I dati di adesso

L’attuale ammiraglia di Cupertino, l’iPhone 16 Pro Max, dispone di una batteria da 4676mAh, una capacità che ha sempre rappresentato un compromesso tra autonomia e design sottile. Con il salto ai 5000mAh, Apple sembra voler rispondere alle critiche ricevute negli anni, pur mantenendo il proprio approccio equilibrato senza rincorrere i numeri estremi della concorrenza.

Un momento delicato per l'azienda

Questa evoluzione arriva in un momento delicato per l’azienda, alle prese con altre sfide tecnologiche come l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri dispositivi. Le voci su una possibile collaborazione con OpenAI o Anthropic per potenziare Siri evidenziano come Apple stia cercando di rafforzare la propria posizione su più fronti.

Permane qualche dubbio

Nonostante i progressi, rimane il dubbio se questo aggiornamento sarà sufficiente a cambiare la percezione degli utenti sull’autonomia degli iPhone. Solo il tempo dirà se la strategia di Apple riuscirà a convincere il mercato e a tenere il passo con i produttori che continuano a spingere oltre i limiti della capacità delle batterie.

La (possibile) decisione di Apple

La decisione di Apple di incrementare la capacità della batteria arriva in un contesto di crescente competizione nel mercato degli smartphone flagship. Con produttori come Samsung, Xiaomi e Oppo che continuano a innovare e a spingere i limiti della tecnologia, Apple deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative degli utenti più esigenti.

Un altro aspetto interessante è il possibile impatto della nuova batteria sull’esperienza d’uso complessiva. Con una maggiore autonomia, gli utenti potrebbero sfruttare al massimo le funzionalità avanzate del dispositivo, come la fotografia computazionale, il gaming e le applicazioni di realtà aumentata, senza preoccuparsi di rimanere senza energia durante la giornata.