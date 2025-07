iPhone 17: date e novità, trapelano nuove informazioni sul lancio della prossima lineup

Nel mondo degli smartphone, l’attesa per le nuove proposte di Apple si fa ogni anno più intensa. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda di Cupertino sarebbe pronta a sorprendere ancora una volta il mercato, introducendo innovazioni sia nel design che nelle funzionalità, con un’attenzione particolare al nuovo e attesissimo iPhone 17 Air.

Data (probabile) di presentazione

La data presentazione di iPhone 17 potrebbe essere fissata in una finestra temporale ormai tradizionale per il colosso californiano: tra l’8 e il 12 settembre 2025. Secondo quanto riportato dal noto reporter Mark Gurman, l’evento si terrà probabilmente martedì 9 o mercoledì 10 settembre, con Apple che, fedele alla propria consuetudine, evita accuratamente il venerdì e l’11 settembre per i suoi keynote più attesi. Questa scelta non è casuale, ma rientra in una strategia consolidata che mira a massimizzare l’attenzione mediatica e il coinvolgimento degli utenti a livello globale.

In arrivo iPhone 17 Air?

Il vero punto di rottura con il passato sarà rappresentato dall’introduzione del iPhone 17 Air, destinato a sostituire la versione Plus. Questo nuovo modello si distinguerà per un design estremamente sottile, frutto di un importante lavoro di ingegnerizzazione, che però potrebbe portare a qualche compromesso sul fronte del comparto fotografico. Il posizionamento del modello Air è strategico: Apple punta a colmare il gap tra la versione standard e le varianti Pro, offrendo una soluzione che si rivolge a chi cerca un equilibrio tra prestazioni e portabilità.

La nuova lineup

La nuova lineup potrebbe comprendere quattro modelli distinti: iPhone 17 , iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e il top di gamma iPhone 17 Pro Max. Quest’ultimo sarà dotato di un impressionante display 6 9 pollici, il più grande mai visto su un iPhone, confermando la tendenza verso schermi sempre più ampi e immersivi. I modelli base, invece, saranno equipaggiati con display da display 6 3 pollici e display 6 7 pollici, per rispondere alle esigenze di un pubblico variegato.

I nuovi chip e le batterie

Sul fronte delle specifiche tecniche, i modelli standard della gamma potrebbero essere equipaggiati con il nuovo chip A19, mentre le versioni Pro potrebbero contare sulla potenza dell’A19 Pro, entrambi realizzati con un avanzato processo produttivo a 3 nanometri di seconda generazione. Questo salto tecnologico garantirà prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica, a beneficio sia della velocità operativa che della durata della batteria.

Proprio la batteria rappresenta uno degli aspetti più interessanti del nuovo iPhone 17 Pro Max. Questo modello potrebbe, infatti, essere dotato di una batteria da 5000 mAh, la più capiente mai integrata in un iPhone, un vero e proprio record per Apple. Tale capacità si tradurrà in un’autonomia sensibilmente migliorata, rispondendo così alle richieste di un’utenza sempre più esigente in termini di durata e affidabilità.