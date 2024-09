iPhone 16 Pro (128 GB): è il nuovo cameraphone di riferimento, acquistalo adesso

L'attesa è finita: l'iPhone 16 Pro, nella versione titanio nero con 128 GB di memoria, è finalmente disponibile su Amazon al prezzo di 1.239,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Acquistalo adesso e non pensarci troppo; è il top di gamma di riferimento nel campo della fotografia da mobile.

iPhone 16 Pro: ecco perché comprarlo

iPhone 16 Pro è realizzato in titanio; questo materiale non è solo più resistente e leggero rispetto all'acciaio inossidabile utilizzato nei precedenti modelli, ma conferisce anche un look premium, moderno e sofisticato; è resistente ai graffi e offre una sensazione di solidità nelle mani. Sotto la scocca c'è il nuovissimo chip A18 Pro, il più potente mai realizzato da Apple. Questo chip è progettato per offrire prestazioni incredibili, consentendoti di gestire con facilità le applicazioni più complesse e i giochi graficamente intensi.

Grazie all'architettura migliorata, il SoC in questione garantisce una velocità di elaborazione straordinaria, una fluidità impeccabile nell'uso quotidiano e una maggiore efficienza energetica, prolungando la durata della batteria. Il display Super Retina XDR da 6,3 pollici dell'iPhone 16 Pro con tecnologia ProMotion offre una frequenza di aggiornamento a 120Hz, per una fluidità che si nota subito. Il sistema a tripla fotocamera da 48 MP, potenziato dall'intelligenza artificiale e dai nuovi algoritmi di elaborazione dell'immagine, ti permette di scattare foto e registrare video in qualità cinematografica. Le funzionalità come il ProRAW e il ProRes video ti offrono un controllo completo su ogni dettaglio delle tue immagini, rendendolo perfetto per appassionati di fotografia e content creator. Grazie alla compatibilità con la rete 5G, potrai navigare, scaricare file e fare streaming di video in altissima definizione senza ritardi. Inoltre, il supporto per il Wi-Fi 6E garantisce connessioni ancora più rapide e stabili, anche in ambienti affollati, come uffici, centri commerciali o aeroporti.

Il modello iPhone 16 Pro in titanio nero da 128 GB è ora disponibile su Amazon a 1.239,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione gratuite. Acquistarlo su Amazon ti offre la tranquillità di una transazione sicura, con la possibilità di usufruire di una spedizione rapida e un servizio clienti eccellente, senza contare l'affidabilità della piattaforma per quanto riguarda resi e garanzie.

