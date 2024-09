iPhone 16: possibile stop a superciclo di vendite per ritardi dell'AI

Quando Apple ha svelato i suoi piani di intelligenza artificiale al WWDC di giugno, gli analisti hanno suggerito che tale funzionalità avrebbe potuto mettere l'iPhone 16 sulla buona strada per un altro "superciclo". Gli osservatori ritengono infatti che l'arrivo di Apple Intelligence potrebbe convincere gli utenti ad aggiornare il loro dispositivo, come accaduto in passato con il 5G. Tuttavia, il lento lancio di Apple Intelligence potrebbe ostacolare significativamente il potenziale del superciclo. L’evento “It’s Glowtime” di Cupertino (che si svolgerà proprio oggi) mostrerà un quadro più chiaro di ciò che sta accadendo.

iPhone 16: probabile lancio di molte funzionalità AI nel 2025

A giugno, Apple ha mostrato al mondo un approccio all'intelligenza artificiale in linea con la sua dichiarazione di intenti di dare priorità all'esperienza utente. Addestrato su piccoli modelli, anziché sulle enormi scatole nere dietro servizi come Google Gemini e ChatGPT, il progetto di Apple è incentrato sul miglioramento delle esperienze esistenti tramite l'intelligenza artificiale generativa. Tuttavia, come nota Bloomberg, i ritardi potrebbero avere un impatto sui profitti di iPhone 16. La WWDC ha offerto molte grandi promesse, ma è improbabile che molte di esse vengano mantenute prima del 2025. Anche le limitazioni regionali presentano ostacoli chiave, soprattutto in UE e Cina. Nel frattempo, è improbabile anche il lancio dell'integrazione di ChatGPT.

In vista della WWDC, gli analisti si chiedevano se Apple sarebbe stata in grado di diventare un attore importante nella competizione dell'intelligenza artificiale generativa. La conferenza degli sviluppatori ha entusiasmato gli osservatori con demo impressionanti. Tuttavia, c'è ancora molto da recuperare. Attualmente, iPhone 15 Pro/Pro Max sono gli unici dispositivi approvati per eseguire Apple Intelligence. L'evento di oggi è destinato a cambiare le cose, soprattutto perché ulteriori voci indicano una maggiore uniformità dell’AI nella serie iPhone 16. Si prevede che i modelli base riceveranno chip A18, mentre i modelli Pro riceveranno un A18 Pros. Sebbene le vendite siano incredibilmente importanti per Apple e i suoi azionisti, Apple Intelligence è un'impresa enorme e multiforme. Accelerare troppo presto le cose potrebbe avere un impatto negativo a lungo termine sui profitti dell'azienda rispetto a un lancio scaglionato.