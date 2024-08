Apple Intelligence: ultima beta rimuove le restrizioni regionali

Apple Intelligence dovrebbe arrivare su iPhone, iPad e Mac entro la fine dell'anno. Attualmente è in fase di beta testing per gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, nonché per i dispositivi iPad e Mac della serie M. Questo test era limitato agli utenti negli Stati Uniti solo nelle versioni precedenti di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia beta, tuttavia con le ultime beta per sviluppatori, questa restrizione è stata revocata, consentendo agli utenti di tutto il mondo di accedere alla serie di strumenti AI annunciati al WWDC.

Apple Intelligence: come accedere ai servizi AI di Cupertino

Anche se la rimozione delle restrizioni garantisce l’accesso ad Apple Intelligence in (quasi) tutto il mondo, sono necessarie alcune accortezze. In primis, per poter accedere agli strumenti AI di Apple, alcune impostazioni di Siri devono essere modificate. In particolare, gli utenti che desiderano accedere ad Apple Intelligence devono impostare la lingua del proprio dispositivo e la lingua di Siri su inglese americano. Una volta fatto ciò, il dispositivo consentirà l'accesso a tutte le funzionalità di Apple Intelligence ma influenzerà altre formattazioni, come le date nel sistema operativo. Inoltre, bisogna ricordare che gli utenti che si trovano in Cina non potranno comunque accedere al servizio di Cupertino. Dall’altro lato, gli utenti che si trovano in uno dei paesi UE devono accedere con un ID App Store statunitense affinché il servizio funzioni.

Tra le altre novità, Apple ha lanciato il nuovo strumento Clean Up nell’app Foto, il cui funzionamento è simile alla Gomma Magica di Google. Lo strumento consente agli utenti di rimuovere persone o oggetti indesiderati dallo sfondo delle foto ed elabora l'immagine localmente. Ciò richiede anche che il dispositivo supporti Apple Intelligence. Infine, a luglio è stato segnalato che Apple Intelligence non avrebbe debuttato insieme a iOS 18 a settembre. Il più recente rapporto di Bloomberg ha affermato che il rilascio previsto sarebbe avvenuto nella primavera del 2025. Tuttavia, Apple non lo ha ancora confermato.