iPhone 16: CALA A PICCO il prezzo del top di gamma Apple

iPhone 16, il top di gamma di casa Apple, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera viene messo in promozione con uno sconto attivo e applicato del 14% e viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 949,90€. Non perdere questa chance!

iPhone 16: ecco l'offerta attiva e l'analisi delle caratteristiche dello smartphone

L’iPhone 16 è progettato per offrirti un’esperienza straordinaria grazie a Apple Intelligence, il sistema che ti aiuta in ogni attività mantenendo sempre la tua privacy al sicuro. Scrivere, creare e gestire ogni operazione ora è più facile che mai. Con la funzione Controllo fotocamera, accedi in un attimo agli strumenti avanzati per foto e video, come zoom e profondità di campo, per ottenere lo scatto perfetto in qualsiasi situazione.

L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus regala dettagli incredibili per le foto macro, mentre la fotocamera Fusion da 48MP cattura immagini ad alta risoluzione con una qualità eccezionale. Inoltre, grazie al teleobiettivo 2x di qualità ottica, puoi zoomare sul soggetto senza perdere nitidezza. Gli Stili fotografici di nuova generazione ti offrono infinite possibilità creative, permettendoti di personalizzare ogni foto come preferisci, con la libertà di tornare sempre all’originale.

Al cuore dell’iPhone 16 c’è il chip A18 SuperSmart, un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic, progettato per prestazioni incredibili. Grazie a questo potente chip, potrai goderti funzioni avanzate per foto, video e gaming da console, tutto con un’efficienza senza pari.

L’autonomia è un altro punto di forza: fino a 22 ore di riproduzione video, con ricarica USB-C o MagSafe wireless per una ricarica rapida e senza pensieri. Costruito per durare, l’iPhone 16 ha un guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1", protetto dal Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.

iPhone 16, oggi, viene messo in promo con uno sconto attivo e applicato del 14% e viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 949,90€. Non perdere questa chance!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.