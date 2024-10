iPhone 15 (verde) da 128GB a un prezzo assurdo pagabile in comode rate

Stavi aspettando il momento giusto per acquistare il tuo iPhone 15 a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino? Allora oggi è il tuo giorno fortunato e puoi concludere la ricerca. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello iPhone 15 (verde) da 128 GB a soli 719 euro, invece che 879 euro.

Si tratta di uno dei migliori prezzi mai visti fino a questo momento e dal più basso finora registrato su Amazon. È chiaro quindi che a questa cifra lo vorranno tutti e dovrai sgomitare parecchio. Dunque non perdere tempo o rischi di perdere l'offerta. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 143,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPhone 15 (verde) tuo a un prezzo mai visto prima

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a un prezzo del genere iPhone 15 (verde) è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. D'altra parte non credo che ci sia bisogno di fare pubblicità al migliore dispositivo della categoria. E con questo sconto risparmi la bellezza di 160 euro.

Questa versione che ti segnalo è la colorazione verde con display Super Retina XDR da 6,1 pollici e il potentissimo chip A16 Bionic. Gode di 128 GB di memoria e ha un design realizzato in vetro a in fusione e alluminio. Resistente alla polvere e agli schizzi, gode di una fotocamera principale da 48 MP con teleobiettivo 2x. Possiede una super batteria che dura tantissimo e ovviamente la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet.

Non c'è davvero tempo da perdere perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo iPhone 15 (verde) da 128 GB a soli 719 euro, invece che 879 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.