iPhone 15 Pro da 512GB in sconto di 220€ su Amazon, anche a rate

Hai deciso di acquistare il nuovo iPhone 15 e vuoi trovare una promozione che ti faccia risparmiare qualcosa? Allora dai un'occhiata a questa offerta di Amazon. Ora puoi mettere nel tuo carrello iPhone 15 Pro da 512 GB a 1.399 euro, invece che 1.619 euro.

Ebbene sì, come puoi vedere da te siamo di fronte a uno sconto del 14% ch abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 220 euro sul totale. Probabilmente l'hai capito ma te lo confermo, si tratta del prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 279,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPhone 15 Pro da 512GB: epico a prezzo conveniente

Se stai cercando un dispositivo Apple evidentemente è perché vuoi il meglio e, si sa, il meglio si paga. Oggi però iPhone 15 Pro, nella versione titanio blu da 512 GB di memoria interna, lo puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Ha un design estremamente elegante, robusto e anche leggero. Gode di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e ha un refresh rate da 120 Hz.

Il nuovissimo chip A17 Pro con processore a 6 core regala delle prestazioni incredibili che per capirle bisogna solo provarle. Ha un sistema di fotocamere straordinario, con sensore principale da 48 MP e Ultra-grandangolo per scatti professionali. Inoltre con l'innovativo tasto azione puoi personalizzare la tua funzione preferita per renderla subito accessibile.

Inutile parlare ulteriormente di questo straordinario dispositivo, non ha certo bisogno di pubblicità. Ti lascio comunque un video qui. E prima che l'offerta scada, vai su Amazon e acquista il tuo iPhone 15 Pro da 512 GB a 1.399 euro, invece che 1.619 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.