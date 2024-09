iPhone 15 Pro (128 GB): a soli 979€ è il miglior iPhone da comprare oggi

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; di fatto, se sei alla ricerca di un nuovo melafonino ma non vuoi spendere troppo per la gamma Pro di iPhone 16, sappi che l’iPhone 15 Pro da 128 GB rappresenta la scelta ideale, soprattutto al prezzo vantaggioso di 979,00€ su Amazon con IVA inclusa e spedizione gratuita. Vediamo nel dettaglio perché vale la pena investire in questo dispositivo all'avanguardia. Ti ricordiamo che c'è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

L'iPhone 15 Pro è dotato del chip A17 Pro, il processore più avanzato mai creato da Apple. Questo chip, realizzato con la tecnologia a 3 nm, garantisce prestazioni estremamente rapide e una grafica eccezionale. Grazie al suo design in titanio di qualità aerospaziale, il device in questione è più robusto e leggero dei modelli precedenti. Il vetro Ceramic Shield e la certificazione IP68 offrono protezione contro acqua e polvere, assicurando una lunga durata del dispositivo.

La fotocamera rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza. Il sensore principale da 48 MP cattura immagini dettagliate, con colori vivaci e nitidezza eccezionale, anche in condizioni di scarsa luce. La funzione ProRAW consente un controllo completo delle immagini, ideale per fotografi e creativi. Inoltre, la modalità ritratto avanzata e il nuovo teleobiettivo offrono scatti straordinari anche a distanze considerevoli. Non di meno, c'è anche la possibilità di girare clip in ProRES e in 4K in HDR Dolby Vision. La batteria potenziata dell'iPhone 15 Pro supporta l'uso quotidiano senza interruzioni. Con la ricarica rapida, è possibile ricaricare il dispositivo fino al 50% in soli 30 minuti, perfetto per chi è sempre in movimento e non può permettersi attese.

L'iPhone 15 Pro è equipaggiato con iOS 17, l'ultima versione del sistema operativo di Apple, che introduce nuove funzioni per migliorare l'utilizzo quotidiano e ampliare le possibilità creative. Dalla modalità StandBy per un display sempre visibile, a innovazioni per la privacy e la sicurezza, l'iPhone 15 Pro promette un'esperienza utente rivoluzionaria. Presto si potrà aggiornare anche a iOS 18, ma per Apple Intelligence dovremo attendere ancora un bel po'. Acquista adesso l'iPhone 15 Pro su Amazon a soli 979,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è quello in colorazione "titanio nero" e vanta 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.