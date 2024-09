iPhone 15 Plus (128 GB): bastano 949€ per il batteryphone del momento

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione degna di nota; di fatto, se cerchi un melafonino dall'autonomia eccellente, sappi che l'iPhone 15 Plus è il punto di riferimento nel settore visto che combina potenza, design e offre un'esperienza utente senza pari. Disponibile su Amazon al prezzo competitivo di 949,00€ per il modello nero da 128 GB, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo smartphone è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo di fascia alta senza compromessi. Con il servizio di Prime avrai diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine con possibilità di farti recapitare il pacco anche in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

iPhone 15 Plus: ecco perché comprarlo

Con il suo profilo sottile e la finitura in vetro e alluminio, l'iPhone 15 Plus non solo ha un aspetto premium, ma è anche resistente e piacevole da tenere in mano. Vanta un display Super Retina OLED XDR da 6,7 pollici. La tecnologia HDR10 e il Dolby Vision rendono i colori vividi e realistici, mentre il contrasto elevato garantisce neri profondi e dettagli definiti.

Sotto il cofano, è equipaggiato con il chip A16 Bionic, uno dei processori più potenti sul mercato; è ottimo in tutte le situazioni, dal multitasking alle applicazioni più impegnative come il gaming e la realtà aumentata. L'iPhone 15 Plus è dotato di un sistema a doppia fotocamera da 48 MP; con modalità avanzate come il Night Mode, il Deep Fusion e la Smart HDR 4, sarai in grado di realizzare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce.

A 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi lasciartelo sfuggire. Corri a prendere iPhone 15 Plus adesso, a questa cifra è imperdibile. C'è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.