iPhone 15 in offerta su Amazon per il Black Friday: SCONTO TOP

iPhone 15, nonostante l'uscita della serie 16, è ancora uno smartphone di livello premium e oggi, su Amazon, per il Black Friday 2024, viene messo in offerta con uno sconto del 21% per un prezzo finale e totale di 691,99€.

Analizziamo le caratteristiche di iPhone 15

L’iPhone 15 introduce un’innovativa Dynamic Island che ti tiene sempre aggiornato con notifiche e attività in tempo reale. Puoi scoprire chi ti sta chiamando, controllare lo stato del tuo volo e molto altro senza perdere un attimo.

Il design è un capolavoro di robustezza ed eleganza, grazie al vetro a infusione di colore e al telaio in alluminio. È resistente a schizzi, gocce e polvere, mentre la parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualsiasi vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1" è fino a due volte più luminoso sotto la luce diretta del sole rispetto all’iPhone 14.

La fotocamera principale da 48MP ti offre immagini eccezionalmente dettagliate, mentre il teleobiettivo 2x di qualità ottica rende i tuoi primi piani perfetti. I nuovi ritratti sono più dettagliati e vibranti, con la possibilità di modificare la messa a fuoco dopo lo scatto, con un semplice tap.

L’A16 Bionic, un chip potentissimo ed efficiente, abilita funzioni avanzate come la fotografia computazionale, transizioni fluide con la Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per chiamate cristalline. La batteria dura tutto il giorno, per una tranquillità senza paragoni. In tema di sicurezza, l’iPhone 15 offre SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, che chiama automaticamente i soccorsi in situazioni critiche.

