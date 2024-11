iPhone 15 in doppio sconto Black Friday: oggi risparmi ben 170€

L’iPhone 15 è indubbiamente ancora uno degli smartphone iOS più avanzati e completi disponibili sul mercato. Grazie a una dotazione ricca e all'elevata multimedialità, si conferma un punto di riferimento per chi cerca performance e innovazione. Il dispositivo presenta un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556x1179 pixel, garantendo un’esperienza visiva di altissima qualità.

Tra le caratteristiche di spicco, il modulo 5G assicura trasferimenti dati rapidi e una navigazione fluida, rendendolo ideale per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, sia per lavoro che per svago. Sul fronte multimediale, l’iPhone 15 si distingue per una fotocamera da 48 megapixel, capace di scattare foto con una risoluzione sorprendente di 8000x6000 pixel.

La possibilità di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840x2160 pixel aggiunge un ulteriore livello di eccellenza, rendendo il dispositivo un must-have per gli appassionati di fotografia e videomaking.

Il design compatto e moderno è enfatizzato da uno spessore di soli 7.8mm, che lo rende non solo elegante ma anche estremamente maneggevole. Questo aspetto, unito alle sue potenti funzionalità, rende l’Apple iPhone 15 un prodotto con pochissimi competitor nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Oggi, su eBay, è disponibile un doppio sconto su iPhone 15: 16% al quale vanno aggiunti 40€ con il coupon PSPRNOV24 (totale 170€) per un costo totale e finale di 649,90€.