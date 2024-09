iPhone 15: a soli 769€ è il flagship da comprare OGGI

Se desideri uno smartphone di Apple e non vuoi spendere troppo, sappi che l'ottimo iPhone 15, nella sua iterazione azzurra, con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 769,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di riceverlo a casa (o presso un luogo da te designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine. Non di meno potrai beneficiare della spedizione rapida in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano e avrai accesso al reso gratuito (in caso di gravi problematiche) in quattordici giorni dall'acquisto.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

L’iPhone 15 è equipaggiato con il potentissimo chip Bionic A16 Pro, un SoC offre prestazioni superiori e un'efficienza energetica senza precedenti. Questo processore avanzato garantisce che tutte le tue applicazioni girino in modo fluido, dai giochi più complessi alle operazioni quotidiane. Il display OLED Super Retina XDR è uno dei migliori sul mercato. Con una risoluzione mozzafiato e una luminosità che raggiunge i 2000 nit, ti permette di godere di colori vividi e neri profondi. Il sistema di fotocamere avanzato include una lente principale da 48 MP con un’apertura più ampia per catturare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. La nuova modalità Night e le capacità avanzate di elaborazione dell’immagine ti permetteranno di scattare foto di qualità professionale. Inoltre, la fotocamera frontale da 12 MP è perfetta per selfie cristallini e videochiamate di alta qualità. Grazie ad una costruzione in vetro Ceramic Shield e alluminio di alta qualità, questo device non solo appare elegante, ma è anche resistente agli urti e ai graffi.

Acquistare un iPhone significa entrare a far parte dell’ecosistema Apple, che offre una sinergia unica tra i dispositivi. La connessione con iPad, MacBook e Apple Watch è semplice e fluida, e rende la tua vita digitale più integrata e produttiva. Attualmente, l’iPhone 15 è disponibile su Amazon per soli 769,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.