iPhone 15: a queste cifre è un assoluto best buy, potenza e design premium (-20%)

L’iPhone 15 è realizzato con un innovativo vetro a infusione di colore e un telaio in alluminio resistente. È progettato per resistere a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1" offre una luminosità fino a due volte superiore rispetto a quella dell’iPhone 14, garantendo una visione ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP cattura immagini incredibilmente dettagliate e offre un teleobiettivo 2x per primi piani perfetti. Con i nuovi ritratti di ultima generazione, puoi ottenere scatti più ricchi di dettagli e colori più intensi, con la possibilità di modificare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

Il chip A16 Bionic garantisce una velocità straordinaria, supportando funzionalità avanzate come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per chiamate più nitide. Inoltre, ottimizza il consumo energetico per una batteria che dura tutto il giorno. Grazie al nuovo connettore USB-C, puoi caricare Mac e iPad con lo stesso cavo e persino ricaricare il tuo Apple Watch o gli AirPods direttamente dall’iPhone.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante e interessante su iPhone 15 Apple: 20% e prezzo finale d'acquisto di 699€.