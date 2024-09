iPhone 15 (128 GB): nuovo minimo storico su Amazon, compralo ora

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone semplicemente sensazionale; infatti, se sei alla ricerca di un nuovo telefono che coniughi prestazioni, stile e innovazione ma non vuoi dover spendere una fortuna, l’iPhone 15 da 128 GB è la scelta perfetta. Su Amazon, è disponibile a soli 759,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione gratuite; questa è un'opportunità da non perdere. Avrai accesso alla consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine con il servizio di Prime.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

L'iPhone 15 è dotato del chip A16 Bionic, lo stesso che ha alimentato la precedente linea Pro, garantendo prestazioni straordinarie. Questo processore assicura velocità e fluidità anche nelle app più esigenti, nei giochi di alta grafica e nel multitasking. Il dispositivo vanta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con colori brillanti, neri intensi e una luminosità eccezionale. Grazie a una risoluzione superiore e al supporto per Dolby Vision e HDR10, film, serie TV e giochi saranno immersivi come non mai. Il design elegante con cornici ridotte e bordi arrotondati migliora ulteriormente l'esperienza visiva.

Tra le novità salienti dell'iPhone 15 c'è la fotocamera da 48 MP, che cattura immagini incredibilmente dettagliate. La modalità ritratto avanzata produce scatti di qualità professionale con un bokeh naturale che mette in risalto i soggetti. Mantiene una qualità fotografica eccellente anche in condizioni di scarsa luce. Inoltre, è possibile registrare video in 4K con una stabilizzazione superiore, ideale per contenuti di alta qualità. L'introduzione della porta USB-C è una delle caratteristiche più attese, poiché amplia la compatibilità con numerosi dispositivi e accessori. Con questa novità infatti, è possibile usare un solo cavo per caricare iPhone, iPad e MacBook. Infine, il terminale in questione si distingue per la sua batteria a lunga durata, progettata per durare un'intera giornata anche sotto sforzo. Con la ricarica rapida via USB-C, si può ottenere il 50% di carica in soli 30 minuti, ideale per chi è sempre in movimento e non può permettersi di perdere tempo.

iPhone 15 su Amazon; lo pagherai soltanto 759,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

