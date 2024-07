iPhone 14: offerta MONSTRE su eBay, risparmio ASSURDO di 370€

iPhone 14 è ancora oggi un top di gamma e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto davvero imperdibile sulla versione purple: sconto attivo del 36% (370€) per un prezzo finale di 659,90€.

iPhone 14: prezzo disintegrato su Amazon, ecco le specifiche

iPhone 14 offre un’esperienza di utilizzo eccezionale grazie al suo display Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia OLED all-screen, che garantisce colori vividi e neri profondi. La risoluzione di 2532×1170 pixel a 460 ppi assicura immagini nitide e dettagliate. Con un rating IP68, l’iPhone 14 è resistente a schizzi, gocce e polvere, rendendolo perfetto per ogni situazione.

Il cuore di questo dispositivo è il chip A15 Bionic, con una CPU 6-core, una GPU 5-core e un Neural Engine 16-core, che offre prestazioni incredibili e un'efficienza energetica superiore. La fotocamera posteriore doppia da 12MP + 12MP e la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP garantiscono scatti e video di qualità professionale.

Con iOS puoi personalizzare la schermata di blocco in modi innovativi. Inoltre, l’iPhone 14 può rilevare gravi incidenti d’auto e allertare i soccorsi, avvisando anche i tuoi contatti di emergenza. La batteria dell’iPhone 14 offre un’autonomia che ti accompagna per un’intera giornata, mentre l’iPhone 14 Plus ha l’autonomia migliore di sempre. La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini avanzata rendono le tue foto ancora più spettacolari.

La modalità Azione mantiene stabili le tue riprese anche durante attività movimentate. Grazie alla modalità Cinema, puoi registrare video in 4K a 24 fps, spostando automaticamente la messa a fuoco sul soggetto più importante. La fotocamera frontale TrueDepth con autofocus e maggiore apertura del diaframma assicura selfie e scatti di gruppo coloratissimi e dettagliati.

Su eBay, oggi, iPhone 14 viene maxi scontato del 36% (370€) per essere poi venduto al prezzo totale e finale di 659,90€.

