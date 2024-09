iPhone 14 (128 GB): a meno di 670€ è l'iPhone perfetto da comprare oggi

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di Apple semplicemente sensazionale sotto tutti i punti di vista; è l'iPhone 14 di Apple, il modello entry level della line-up del 2022 che ancora adesso è un best buy. Lo paghi pochissimo: solo 669,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspetti? Corri a prenderlo adesso, c'è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Iniziamo la disamina parlando del design: il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, con una combinazione di vetro resistente e alluminio aerospaziale, che conferiscono al telefono un look premium e una sensazione di robustezza al tatto. Lo schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici è brillante e nitido, con colori vividi e dettagli incredibili. Grazie alla tecnologia Ceramic Shield, il display è più resistente agli urti e ai graffi, rendendo il telefono un compagno durevole per l’uso quotidiano.

Sotto la scocca del terminale si nasconde il chip A15 Bionic, lo stesso processore che alimenta i modelli di fascia alta di Apple. Questo chip garantisce prestazioni estremamente veloci e fluide, sia che tu stia utilizzando applicazioni complesse, giochi con grafica avanzata o semplicemente multitasking tra varie app. Non solo avrai un telefono capace di gestire qualsiasi operazione con facilità, ma l’efficienza energetica del chip ti assicura anche una lunga durata della batteria.

iPhone 14 è dotato di una doppia fotocamera da 12 MP, così potrai scattare foto nitide e vivide in qualsiasi condizione di luce. La modalità notturna garantisce scatti straordinari anche in ambienti bui, mentre il Deep Fusion estrae dettagli incredibili per immagini sempre ben definite. Grazie al Smart HDR 4, l’iPhone 14 bilancia i toni di luce e ombra in modo impeccabile, così che ogni foto risulti perfetta. Che tu stia immortalando paesaggi mozzafiato o scattando ritratti, questo telefono ti permetterà di esprimere la tua creatività fotografica al massimo. Supporta la registrazione in 4K e include la modalità Cinema, che ti permette di girare video con un effetto di profondità cinematografico.

Con 128 GB di memoria interna, hai tutto lo spazio necessario per memorizzare foto, video, applicazioni e documenti, senza preoccuparti di esaurire rapidamente la capacità. Con un prezzo di 669,00€ su Amazon, che include IVA e spedizione gratuita, iPhone 14 è il best buy del giorno. Non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.