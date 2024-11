iPhone 13 da 128 GB (quasi) a metà prezzo su eBay, da non perdere

Solo oggi, e ancora per poco tempo, puoi mettere le mani su uno degli iPhone più riusciti di sempre. Dunque non aspettare oltre, dirigiti immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello iPhone 13 da 128 GB a soli 474,90 euro, invece che 939 euro. Per avvalerti di questo sconto inserisci il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Dunque in questo momento puoi beneficiare di un ribasso pazzesco, non solo del 17%, ma di quasi la metà dal prezzo di listino, che è quello che ti ho segnalato sopra. E avrai un fantastico dispositivo che non ha rivali. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 166,63 euro al mese per 3 mesi senza interessi.

iPhone 13 a prezzo da non credere, solo su eBay

Come ti dicevo, sicuramente iPhone 13 è uno dei migliori prodotti di Apple degli ultimi tempi e oggi lo puoi avere a una cifra decisamente inferiore a quella che dovresti spendere. Ha un design leggero e maneggevole, con un peso di soli 173 grammi e uno spessore di appena 7,65 mm. Gode di un display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz e resistenza all'acqua certificata IP68.

Monta il potentissimo processore A15 Bionic supportato da 4 GB di RAM e ha una memoria interna da 128 GB, in questa versione. Possiede inoltre una fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP con stabilizzatore ottico e un grandangolo da 12 MP. Ha una super batteria da 3.200 mAh con ricarica cablata rapida da 20 W e ricarica wireless da 15 W.

Non ci sono dubbi a questa cifra è da prendere all'istante. Perciò non aspettare che l'offerta o le disponibilità finiscano. Corri su eBay e acquista il tuo iPhone 13 da 128 GB a soli 474,90 euro, invece che 939 euro. Per avvalerti di questo sconto ricordati di inserire il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. E lo riceverai gratuitamente a casa tua in appena 3 giorni.

