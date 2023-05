Se vuoi spendere meno del previsto ma vuoi comunque aggiungere al tuo arsenale tech uno smartphone made-in-Cupertino, la soluzione potrebbe essere quella di puntare su un ricondizionato. Su Amazon trovi ad esempio iPhone 12 Pro Max da 256GB in condizioni eccellenti a soli 725€, un ottimo prezzo se si tengono in considerazione la scheda tecnica da top di gamma e il supporto garantito da parte di Apple.

Cosa si intende per "condizioni eccellenti": non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri.

Ricondizionato in condizioni eccellente e anche in sconto: iPhone 12 Pro Max 256GB è un affare oggi su Amazon

iPhone 12 Pro Max è stato lo smartphone di più alta fascia di Apple nel 2020, progettato per offrire un'esperienza di utilizzo premium e una fotocamera avanzata.

Dal punto di vista del design, il device presenta un corpo in acciaio inossidabile con bordi piatti e un vetro Ceramic Shield sul retro per una maggiore resistenza agli urti. Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici è uno dei più grandi mai visti su un iPhone e offre colori vivaci e neri profondi. È compatibile con la tecnologia HDR10 e offre una risoluzione di 2778x1284 pixel.

La caratteristica di spicco di iPhone 12 Pro Max è, ovviamente, il suo sistema fotografico avanzato. Dispone di un sistema a tripla fotocamera sul retro, costituito da un sensore principale da 12 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. Questa combinazione di fotocamere consente di scattare foto di alta qualità in diverse condizioni di illuminazione e di catturare dettagli e colori incredibili. Supporta anche la registrazione di video in Dolby Vision HDR.

Sotto il cofano batte il processore A14 Bionic, che offre prestazioni elevate e un'efficienza energetica superiore. Questo chip è in grado di gestire facilmente qualsiasi applicazione e gioco, anche quelli più intensi. L'iPhone 12 Pro Max supporta la connettività 5G per una velocità di download e upload più veloce.

Altre caratteristiche includono la resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione IP68, il supporto per la ricarica wireless e la modalità notte per scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tra i ricondizionati in offerta di oggi c'è anche iPhone 11. Dai un'occhiata qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.