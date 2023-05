iPhone 11 ricondizionato ad un prezzo RIDICOLO su eBay

Scegliere un dispositivo ricondizionato è, nella maggior parte dei casi, una soluzione vincente. Grazie al mercato dei "rimessi a nuovo", è possibile acquistare smartphone, tablet e computer a prezzi ridotti ma perfettamente funzionanti. Un buon modo per risparmiare puntando sulla qualità. È il caso di questo iPhone 11 da 64GB che puoi acquistare a soli 299€, spedizione inclusa. Lo trovi su eBay, venduto da un venditore professionale con feedback positivo del 96,5%.

iPhone 11: un ottimo smartphone che, ricondizionato, costa davvero pochissimo

Nonostante si un device del 2019, iPhone 11 è oggi uno smartphone affidabile, veloce e - soprattutto - ancora pienamente supportato da Apple. Perché sì, il supporto garantito dall'azienda di Cupertino è un valore aggiunto ENORME.

Dal punto di vista del design, l'iPhone 11 presenta un'estetica simile a quella dell'iPhone XR, con un corpo in vetro sul retro e una cornice in alluminio resistente. È dotato di un display LCD Liquid Retina da 6,1 pollici con una risoluzione di 1792x828 pixel. Sul lato frontale, c'è la solita tacca in alto che ospita la fotocamera TrueDepth per il riconoscimento del volto e per le funzioni legate al Face ID.

A battere all'interno di iPhone 11 è un cuore potente, lo smartphone è alimentato dal processore A13 Bionic. Questo chip offre prestazioni elevate, una maggiore efficienza energetica e supporta funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Una delle caratteristiche distintive dell'iPhone 11 è il suo sistema a doppia fotocamera sul retro. È composto da un sensore principale da 12 megapixel con apertura f/1.8 e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.4. Questa configurazione permette di scattare foto di alta qualità, sia in condizioni di luce ottimale che in ambienti poco illuminati. L'iPhone 11 consente anche la registrazione video 4K a 60 fotogrammi al secondo e la modalità ritratto migliorata con effetti di sfocatura personalizzabili.

Per quanto riguarda la batteria, il device made-in-Cupertino offre un'autonomia migliore rispetto ai modelli precedenti. Supporta la ricarica rapida e la ricarica wireless Qi. Il sistema operativo è ovviamente iOS 16 (ma potrai scaricare anche iOS 17 in autunno), che offre una vasta gamma di funzionalità e un'ampia selezione di applicazioni disponibili sull'App Store.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.