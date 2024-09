iPad Pro (2022) da 11" con M2 e 256 GB: sconto super su Amazon, prendilo adesso

Se cerchi un dispositivo che combini potenza, versatilità e design elegante, l'iPad Pro (2022) da 11 pollici con processore Apple Silicon M2 e 256 GB di memoria interna è un'ottima scelta per le tue esigenze e necessità. Disponibile su Amazon a 909,00€, IVA e spese di spedizione incluse, questo tablet di punta rappresenta un'affare imperdibile.

iPad Pro (2022): ecco perché comprarlo

L'iPad Pro (2022) è equipaggiato con il nuovissimo chip Apple Silicon M2, che assicura prestazioni eccezionali e un'efficienza energetica senza eguali. Il processore di ultima generazione permette al dispositivo di gestire con facilità anche le app più impegnative, dall'editing video in 4K alla modellazione 3D, fino al multitasking avanzato. La potenza del chipseet in questione si manifesta in una reattività immediata e fluida, per un'esperienza d'uso rapida e priva di ritardi.

Il display Liquid Retina da 11 pollici è un altro dei punti di forza dell'iPad. Con una risoluzione superiore e una luminosità fino a 600 nit, offre colori brillanti e dettagli cristallini, ideali sia per il lavoro creativo che per la fruizione di contenuti multimediali o la navigazione web. La tecnologia ProMotion, con un refresh rate fino a 120Hz, assicura un'esperienza visiva estremamente fluida e reattiva, perfetta per l'uso con l'Apple Pencil o per i giochi. Con 256 GB di memoria interna, avrai a disposizione ampio spazio per salvare documenti, app, foto e video, permettendoti di avere tutto il necessario sempre con te, senza preoccupazioni per lo spazio disponibile. Se usi il tablet per lavoro o progetti creativi, avrai spazio a sufficienza per gestire file di grandi dimensioni e mantenere una libreria di contenuti ben organizzata.

L'iPad Pro è compatibile anche con una gamma di accessori che ne estendono le funzioni, come la Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard. Questi accessori ti consentono di trasformare il tuo iPad

Con un prezzo di 909,00€, IVA e spese di spedizione inclusi, l’iPad Pro (2022), nella sua iterazione con schermo da 11 pollici, processore Apple Silicon M2, modem Wi-Fi, storage da 256 GB, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo tablet rappresenta un investimento nella tua produttività e creatività, combinando tecnologia all’avanguardia con un design elegante e funzionale. Approfitta di questa offerta su Amazon e porta a casa un device che può davvero fare la differenza nella tua vita.

